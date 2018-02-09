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9 февраля 2018, 11:28



Более 2,6 млн рублей собрал матч «Легенд хоккея» в Норильске.

Отметим, что собранная в ходе матча сумма - 1 млн 307 тыс. рублей - была удвоена «Норникелем» и передана на поддержку детско-юношеского хоккея в Норильске и Дудинке. Напомним, что в прошлом году на такой же встрече удалось собрать более 2 млн 400 тысяч. Более подробный материал с игры легенд отечественного хоккея читайте во вторник в газете «Заполярная правда».

Просмотров:162 В благотворительной встрече приняли участие сборная Норильска (Ночная хоккейная лига) и команда звезд отечественного хоккея. В числе последних выступили олимпийские чемпионы и чемпионы мира: Павел Буре, Сергей Федоров, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, Валерий Каменский и другие. Кроме того, в составе гостей на лед вышел президент «Норникеля» Владимир Потанин, председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги. Как и ожидалось, уверенную победу в матче одержала звездная команда – 13:3.Отметим, что собранная в ходе матча сумма - 1 млн 307 тыс. рублей - была удвоена «Норникелем» и передана на поддержку детско-юношеского хоккея в Норильске и Дудинке. Напомним, что в прошлом году на такой же встрече удалось собрать более 2 млн 400 тысяч.Более подробный материал с игры легенд отечественного хоккея читайте во вторник в газете «Заполярная правда».