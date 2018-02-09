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9 февраля 2018, 12:20



Конкурс, выставка и мастер-класс. Норильская детская библиотека готовит акцию «Книгодарение».

14 февраля в 17.00 для ребят и их родителей пройдут мастер-классы по изготовлению детских книжек-самоделок и закладок, «Литературный магазин» с конкурсами и викторинами и выставки книжных новинок. А мамам и папам будет приятно получить в подарок книги норильских писателей с автографами авторов от Центра литературного творчества «Водолей». Кроме того, в этот день вы сможете сделать доброе дело: если у вас дома найдутся интересные детские книги в хорошем состоянии, которые вы готовы подарить, – приносите их нам. Все собранные томики мы передадим в библиотеку Норильской межрайонной детской больницы, где они обязательно найдут своих читателей среди маленьких пациентов.

Просмотров:158 Детская библиотека имени Саши Петряева (Ленинский пр. 20а, 2-й этаж) присоединяется к Международному дню дарения книг, который отмечают в более чем 30 странах по всему миру. Любителей чтения ждут веселые и познавательные площадки, а также акция по сбору книг.14 февраля в 17.00 для ребят и их родителей пройдут мастер-классы по изготовлению детских книжек-самоделок и закладок, «Литературный магазин» с конкурсами и викторинами и выставки книжных новинок. А мамам и папам будет приятно получить в подарок книги норильских писателей с автографами авторов от Центра литературного творчества «Водолей».Кроме того, в этот день вы сможете сделать доброе дело: если у вас дома найдутся интересные детские книги в хорошем состоянии, которые вы готовы подарить, – приносите их нам. Все собранные томики мы передадим в библиотеку Норильской межрайонной детской больницы, где они обязательно найдут своих читателей среди маленьких пациентов.