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9 февраля 2018, 12:43



ДТП в районе хлебозавода. В результате столкновения КАМАЗа с автобусом пострадали четверо взрослых и двое подростков.

В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое подростков. Травмы получили два пассажира легкового автомобиля «Тойота», также за медицинской помощью обратились четверо пассажиров автобуса. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились более 40 пассажиров. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Просмотров:169 ДТП произошло в 08.30 на выезде из Центрального района. По предварительным данным госавтоинспекторов, 28-летний водитель автомобиля КАМАЗ не справился с управлением. В результате грузовик въехал в остановившийся на красный сигнал светофора рейсовый автобус МАЗ 22-го маршрута. После удара автобус столкнулся с несколькими впереди стоящими легковыми автомобилями.В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое подростков. Травмы получили два пассажира легкового автомобиля «Тойота», также за медицинской помощью обратились четверо пассажиров автобуса. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились более 40 пассажиров.В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.