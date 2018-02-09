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9 февраля 2018, 14:13

Норильск чествует победителей конкурса социальных проектов 2017 года.


Церемония награждения победителей конкурса соцпроектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» пройдет сегодня во Дворце культуры. Героями дня станут представители некоммерческих организаций и бюджетных учреждений из Норильска и Таймыра, чьи проекты прошли серьезный отбор и были признаны лучшими.
На мероприятие приглашены стратегические партнеры «Норникеля» в делах реализации корпоративных благотворительных программ - руководители администрации Норильска и Таймыра. Благодарности на церемонии получат представители экспертного сообщества, которые из года в год оценивают социальные проекты, поданные на конкурс.
Напомним, в конкурсе 2017 года приняли участие 153 организации от Большого Норильска и от таймырской территории. Всего было подано 243 заявки, но победителями признаны 63 проекта от 58 организаций, все они будут профинансированы «Норникелем» на общую сумму 59 миллионов 869 тысяч рублей.
Реализовывать свои проекты победители «Мира новых возможностей» будут предположительно с марта по октябрь 2018 года - у каждой команды, работающей над своим «детищем», это будет зависеть от целей и задач проведения мероприятий внутри грантового проекта, материального обеспечения и даже от времени года, если это обустройство детской площадки, например, или очистка территории.

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