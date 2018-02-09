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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
15:07 Январь получился среднестатистическим. В первый месяц нового года в Большом Норильске на свет появилось 219 малышей
15:06 И медные трубы. Трое норильчан обворовали управляющую компанию
14:20 Норильских школьников приглашают в «Детскую редакцию» фонда «Живая классика».
14:13 Норильск чествует победителей конкурса социальных проектов 2017 года.
12:51 Юный эколог. Александр Баскаков из третьего лицея стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
12:43 ДТП в районе хлебозавода. В результате столкновения КАМАЗа с автобусом пострадали четверо взрослых и двое подростков.
12:20 Конкурс, выставка и мастер-класс. Норильская детская библиотека готовит акцию «Книгодарение».
11:28 Более 2,6 млн рублей собрал матч «Легенд хоккея» в Норильске.
11:00 «Снежный блюз - 2018» собирает таланты. В Норильске пройдет XVI Межрегиональный конкурс юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки.
10:47 Норильчан приглашают на встречу с писателем Александром Григоренко.
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