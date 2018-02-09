Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 февраля 2018, 14:20



Норильских школьников приглашают в «Детскую редакцию» фонда «Живая классика».

В то время, когда по всей стране полным ходом идет школьный этап конкурса юных чтецов, организаторы предлагают всем активным ребятам стать собственными корреспондентами масштабного детского литературного проекта. Фонд «Живая классика» открывает детскую редакцию, войти в состав которой могут ребята из самых отдаленных уголков России. В рамках этого проекта организаторы соберут сообщество школьников, пишущих тексты, ведущих ютуб-каналы, придумывающих информационные поводы. Редакция будет размещать материалы на своих ресурсах, а лучшие юные журналисты смогут публиковаться на страницах настоящих журналов и газет. Два уровня редакции, региональный и всероссийский, позволят найти среди ребят тех, кто действительно хочет "прокачать" себя в сфере медиа. Кроме прочего, участники «Детской редакции» будут учиться у настоящих профи: представители ведущих СМИ нашей страны будут проводить для них лекции, тренинги и мастер-классы. Будущих сотрудников ждут не только новые знания и опыт, но и масса всего интересного. Фонд приготовил банк наград для лучших журналистов нового проекта: стильные сувениры, путевки в творческий образовательный лагерь «Живая классика», тематические смены которого проходят в Москве, Сочи, Англии и Болгарии. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель». Для того чтобы стать частью дружной команды проекта, нужно пройти конкурсный отбор. Для этого необходимо зайти в официальную группу всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», заполнить анкету и выполнить задания. Анкета для участия - https://vk-cc.com/wOC8oR.

Просмотров:86 Для всех ребят, которые интересуются работой средств массовой информации, любят писать, хотят стать журналистами или блогерами, а может быть, им просто хочется активно участвовать в жизни «Живой классики», фонд создал «Детскую редакцию».В то время, когда по всей стране полным ходом идет школьный этап конкурса юных чтецов, организаторы предлагают всем активным ребятам стать собственными корреспондентами масштабного детского литературного проекта.Фонд «Живая классика» открывает детскую редакцию, войти в состав которой могут ребята из самых отдаленных уголков России. В рамках этого проекта организаторы соберут сообщество школьников, пишущих тексты, ведущих ютуб-каналы, придумывающих информационные поводы. Редакция будет размещать материалы на своих ресурсах, а лучшие юные журналисты смогут публиковаться на страницах настоящих журналов и газет.Два уровня редакции, региональный и всероссийский, позволят найти среди ребят тех, кто действительно хочет "прокачать" себя в сфере медиа. Кроме прочего, участники «Детской редакции» будут учиться у настоящих профи: представители ведущих СМИ нашей страны будут проводить для них лекции, тренинги и мастер-классы.Будущих сотрудников ждут не только новые знания и опыт, но и масса всего интересного. Фонд приготовил банк наград для лучших журналистов нового проекта: стильные сувениры, путевки в творческий образовательный лагерь «Живая классика», тематические смены которого проходят в Москве, Сочи, Англии и Болгарии. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель».Для того чтобы стать частью дружной команды проекта, нужно пройти конкурсный отбор. Для этого необходимо зайти в официальную группу всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», заполнить анкету и выполнить задания. Анкета для участия - https://vk-cc.com/wOC8oR.