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9 февраля 2018, 15:06



И медные трубы. Трое норильчан обворовали управляющую компанию

Безработный 37-летний мужчина в подвале одного из жилых домов обнаружил выход вентиляционного отверстия склада управляющей компании. Он подговорил своего приятеля и брата проникнуть на склад. Втроем за два раза компания распилила и украла из помещения около 1400 килограммов медных труб и более 2600 штук латунных сантехнических деталей. Все, что украли, а это около 30 мешков, злоумышленники по собственным документам сдали в пункт приема лома цветного металла. Вырученные за это 100 тысяч рублей компаньоны поделили и потратили. Сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали всех троих. Часть похищенного была изъята и возвращена законному владельцу. В отношении задержанных следователи ОМВД России по Норильску возбудили уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного статьей частью 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы дела переданы в суд для принятия решения.

Просмотров:42 Завершено расследование уголовного дела о похищении инвентаря со склада одной из управляющих компаний Центрального района Норильска. Ущерб, причиненный УК, был оценен в 802 тысячи рублей.Безработный 37-летний мужчина в подвале одного из жилых домов обнаружил выход вентиляционного отверстия склада управляющей компании. Он подговорил своего приятеля и брата проникнуть на склад. Втроем за два раза компания распилила и украла из помещения около 1400 килограммов медных труб и более 2600 штук латунных сантехнических деталей. Все, что украли, а это около 30 мешков, злоумышленники по собственным документам сдали в пункт приема лома цветного металла. Вырученные за это 100 тысяч рублей компаньоны поделили и потратили.Сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали всех троих. Часть похищенного была изъята и возвращена законному владельцу.В отношении задержанных следователи ОМВД России по Норильску возбудили уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного статьей частью 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы дела переданы в суд для принятия решения.