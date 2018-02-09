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9 февраля 2018, 15:07



Январь получился среднестатистическим. В первый месяц нового года в Большом Норильске на свет появилось 219 малышей

Из общего числа новорожденных 83 младенца стали первенцами в своих семьях. Интересен тот факт, что почти столько же – 84 новорожденных стали четвертыми детьми в семьях. Это говорит о том, что норильчане стали охотнее переходить в разряд многодетных семей. Много было вторых родов – 92. Поменьше третьих – 28. Четыре женщины пришли в роддом за пятыми малышами и двое – за седьмыми!

Просмотров:54 Статистики родильного отмечают, что это в среднем похоже на численность новорожденных в любой месяц года. Из 219 детей - 115 мальчиков и 104 девочки. Есть и двойни: одна мальчик+мальчик; другая мальчик+девочка.Из общего числа новорожденных 83 младенца стали первенцами в своих семьях. Интересен тот факт, что почти столько же – 84 новорожденных стали четвертыми детьми в семьях. Это говорит о том, что норильчане стали охотнее переходить в разряд многодетных семей. Много было вторых родов – 92. Поменьше третьих – 28. Четыре женщины пришли в роддом за пятыми малышами и двое – за седьмыми!