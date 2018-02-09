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9 февраля 2018, 16:07



ЦИК утвердил форму бюллетеня на выборы президента Российской Федерации.

Расположены они будут в следующим порядке: 1 - Сергей Бабурин 2 – Павел Грудинин 3- Владимир Жириновский 4 - Владимир Путин 5 - Ксения Собчак 6 - Максим Сурайкин 7 - Борис Титов 8 - Григорий Явлинский. У кандидатов указаны год рождения, место жительства, место работы и должность, а также кто их выдвинул. Сведения о каждом кандидате занимают в бюллетене одинаковую площадь вне зависимости от объема информации, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на РИА Новости. Теперь бюллетени будут напечатаны в каждом регионе в необходимом количестве. Всего по стране их планируют напечатать более 111,4 миллиона штук. Они должны быть готовы к 7 марта, а для досрочного голосования в отдаленных районах и на избирательных участках за рубежом — к 25 февраля. Для россиян, проживающих за границей, как ожидается, напечатают порядка 1,87 миллиона бюллетеней, говорится в сообщении.

Просмотров:158 Текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах 18 марта утвердил Центризбирком. Бюллетень для голосования будет содержать восемь фамилий кандидатов на пост главы государства.Расположены они будут в следующим порядке:1 - Сергей Бабурин2 – Павел Грудинин3- Владимир Жириновский4 - Владимир Путин5 - Ксения Собчак6 - Максим Сурайкин7 - Борис Титов8 - Григорий Явлинский.У кандидатов указаны год рождения, место жительства, место работы и должность, а также кто их выдвинул. Сведения о каждом кандидате занимают в бюллетене одинаковую площадь вне зависимости от объема информации, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на РИА Новости.Теперь бюллетени будут напечатаны в каждом регионе в необходимом количестве. Всего по стране их планируют напечатать более 111,4 миллиона штук. Они должны быть готовы к 7 марта, а для досрочного голосования в отдаленных районах и на избирательных участках за рубежом — к 25 февраля. Для россиян, проживающих за границей, как ожидается, напечатают порядка 1,87 миллиона бюллетеней, говорится в сообщении.