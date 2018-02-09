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9 февраля 2018, 16:07

ЦИК утвердил форму бюллетеня на выборы президента Российской Федерации.


Текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах 18 марта утвердил Центризбирком. Бюллетень для голосования будет содержать восемь фамилий кандидатов на пост главы государства.
Расположены они будут в следующим порядке:
1 - Сергей Бабурин
2 – Павел Грудинин
3- Владимир Жириновский
4 - Владимир Путин
5 - Ксения Собчак
6 - Максим Сурайкин
7 - Борис Титов
8 - Григорий Явлинский.
У кандидатов указаны год рождения, место жительства, место работы и должность, а также кто их выдвинул. Сведения о каждом кандидате занимают в бюллетене одинаковую площадь вне зависимости от объема информации, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на РИА Новости.
Теперь бюллетени будут напечатаны в каждом регионе в необходимом количестве. Всего по стране их планируют напечатать более 111,4 миллиона штук. Они должны быть готовы к 7 марта, а для досрочного голосования в отдаленных районах и на избирательных участках за рубежом — к 25 февраля. Для россиян, проживающих за границей, как ожидается, напечатают порядка 1,87 миллиона бюллетеней, говорится в сообщении.

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