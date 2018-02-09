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9 февраля 2018, 16:32



Случайная свидетельница нарушила планы грабителя. 28-летний парень предстанет перед судом за разбой и кражу в Кайеркане.

Осознав, что денег из кассы ему уже не заполучить, молодой человек разбил витрину, выхватил первое, что попало ему под руку, и бросился бежать. Скрыться преступник попытался в пустующей комнате расположенного неподалеку общежития, однако подоспевшие сотрудники полиции разыскали и задержали его. При обыске у парня был обнаружен пистолет, относящийся к газовому оружию самообороны и не имевший магазина с патронами, а также два тюбика зубной пасты общей стоимостью 107 рублей, которые и стали его «добычей». В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что двумя неделями ранее задержанный совершил другое преступление. После распития спиртного с пожилым соседом в его квартире он вытащил из карманов заснувшего пенсионера 2,5 тысячи рублей. Заявление в полицию потерпевший написал после того, как стражи порядка сами сообщили ему о том, что его обидчик установлен. В отношении 28-летнего преступника следователи отдела полиции № 3 возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой» и частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража из одежды потерпевшего». Максимальная санкция данных статей предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Расследование завершено, дело направлено в суд, решения которого обвиняемый дожидается под стражей.

Просмотров:220 В конце ноября злоумышленник в магазине хозяйственных товаров, угрожая продавцу пистолетом, потребовал отдать имевшиеся в кассе деньги. В этот момент мимо проходила женщина, которая услышала громкие крики из магазина. Увидев происходящее, случайная свидетельница позвонила в полицию и из-за двери окрикнула грабителя.Осознав, что денег из кассы ему уже не заполучить, молодой человек разбил витрину, выхватил первое, что попало ему под руку, и бросился бежать. Скрыться преступник попытался в пустующей комнате расположенного неподалеку общежития, однако подоспевшие сотрудники полиции разыскали и задержали его. При обыске у парня был обнаружен пистолет, относящийся к газовому оружию самообороны и не имевший магазина с патронами, а также два тюбика зубной пасты общей стоимостью 107 рублей, которые и стали его «добычей».В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что двумя неделями ранее задержанный совершил другое преступление. После распития спиртного с пожилым соседом в его квартире он вытащил из карманов заснувшего пенсионера 2,5 тысячи рублей. Заявление в полицию потерпевший написал после того, как стражи порядка сами сообщили ему о том, что его обидчик установлен.В отношении 28-летнего преступника следователи отдела полиции № 3 возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой» и частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража из одежды потерпевшего». Максимальная санкция данных статей предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Расследование завершено, дело направлено в суд, решения которого обвиняемый дожидается под стражей.