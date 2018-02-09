|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:04 Сыграли свою лучшую игру в сезоне. Молодёжка «Норильского никеля» уступила «Строителю»
17:54 В День всех влюбленных норильчане увидят «Лёд»
17:47 Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявляет сбор средств на вакцинацию 47 подопечных
17:42 Николай Уткин назначен на должность директора Заполярного филиала компании «Норникель»
17:09 Врио губернатора Красноярского края Александр Усс во время своего рабочего визита в Норильск посетил многофункциональный центр
17:03 Троих норильчан, страдающих наркоманией и алкоголизмом, лишат водительских прав. С соответствующей инициативой выступила прокуратура города Норильска
17:01 Чьи блины вкуснее – определят зрители. На народный праздник «Широкая масленица» 18 февраля приглашает всех желающих КДЦ «Юбилейный»
16:56 Владимир Потанин и Владимир Дяченко сегодня ознакомились с новыми технологиям, внедренными на шахте «Скалистая»
16:47 В Норильске проводится смотр-конкурс среди работодателей на лучшую организацию работы по охране труда.
16:45 Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов посетил Норильск, где ознакомился с работой НАРОДНОГО ШТАБА.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх