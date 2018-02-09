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9 февраля 2018, 16:41



В Норильске рождаемость превышает смертность в 2,5 раза. В крае этот показатель составляет всего 0,85%.

Намного оптимистичнее выглядит этот показатель в Норильске. Например, в 2016 году в городе родились 2617 малышей, умерло же 1050 человек. А вот причины смертности и в Норильске, и в крае и в целом по стране – одинаковы. На первом месте стоят болезни системы кровообращения. По общероссийской статистике они стали причиной смерти 47,8 процента умерших в 2016 году граждан страны. От злокачественных образований скончались 15,6 процента россиян, а 8,9 процента умерли от различных травм и отравлений. Примерно такие же показатели причин смертности и в Красноярском крае: 46%, 19%, и 11%. Похожая картина и в Норильске. Из 1050 умерших в 2016 году 32,1% скончались от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте смертность от новообразований – 13,2% и на третьем – в результате дорожно-транспортных происшествий – 1,7%. Стоит отметить, что по сравнению с 2015 годом в Норильске наблюдается динамика снижения показателей смертности населения по всем социально значимым причинам. Почти на 9,5% стало меньше смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. От новообразований умерло на 2,1% меньше. Наибольшее уменьшение показателя смертности отмечено в умерших в ДТП - 21,7%.

Просмотров:174 В Красноярскстате сравнили показатели смертности и рождаемости в столице региона за 2017 год. Родился за год 35 561 малыш, умерло в прошлом году 35 281 человек. При этом и рождаемость, и смертность в Красноярске за год снизились на 10% и 1,3% соответственно. А естественный прирост населения по данным ведомства составил 280 человек.Намного оптимистичнее выглядит этот показатель в Норильске. Например, в 2016 году в городе родились 2617 малышей, умерло же 1050 человек.А вот причины смертности и в Норильске, и в крае и в целом по стране – одинаковы.На первом месте стоят болезни системы кровообращения. По общероссийской статистике они стали причиной смерти 47,8 процента умерших в 2016 году граждан страны. От злокачественных образований скончались 15,6 процента россиян, а 8,9 процента умерли от различных травм и отравлений.Примерно такие же показатели причин смертности и в Красноярском крае: 46%, 19%, и 11%.Похожая картина и в Норильске. Из 1050 умерших в 2016 году 32,1% скончались от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте смертность от новообразований – 13,2% и на третьем – в результате дорожно-транспортных происшествий – 1,7%.Стоит отметить, что по сравнению с 2015 годом в Норильске наблюдается динамика снижения показателей смертности населения по всем социально значимым причинам. Почти на 9,5% стало меньше смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. От новообразований умерло на 2,1% меньше. Наибольшее уменьшение показателя смертности отмечено в умерших в ДТП - 21,7%.