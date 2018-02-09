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9 февраля 2018, 16:45



Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов посетил Норильск, где ознакомился с работой НАРОДНОГО ШТАБА.

Дмитрий Свиридов дал высокую оценку подготовке норильских волонтеров к выборам 18 марта, пообщался с самыми активными из них - с представителями краевого Молодежного парламента. «Создание таких штабов очень важно в период подготовки к важнейшему политическому событию страны - выборам президента. Мы хотели бы рассчитывать на чистоту проводимой предвыборной кампании, на то, чтобы активность граждан была на достойном уровне. Выборы президента - это та возможность, когда мы действительно можем показать себя единой командой, сплоченной нацией, народом, который всегда умел постоять за свои интересы, за свои права. Я бы очень хотел, чтобы народные штабы, молодежные объединения, которые сегодня занимают очень активную позицию, отработали по максимуму, а мы, со своей стороны, обязательно их поддержим. И я надеюсь, Норильск по всем показателям будет тем городом, на который бы равнялся весь Красноярский край».

Просмотров:194 НАРОДНЫЙ ШТАБ начал свою работу 5 февраля на первом этаже СРК «Арена». За это время обучение здесь прошли более 270 волонтеров, которым предстоит в период подготовки к выборам-2018 отвечать на вопросы норильчан, касающихся предвыборной кампании, а также - непосредственно выборного процесса.Дмитрий Свиридов дал высокую оценку подготовке норильских волонтеров к выборам 18 марта, пообщался с самыми активными из них - с представителями краевого Молодежного парламента.«Создание таких штабов очень важно в период подготовки к важнейшему политическому событию страны - выборам президента. Мы хотели бы рассчитывать на чистоту проводимой предвыборной кампании, на то, чтобы активность граждан была на достойном уровне. Выборы президента - это та возможность, когда мы действительно можем показать себя единой командой, сплоченной нацией, народом, который всегда умел постоять за свои интересы, за свои права. Я бы очень хотел, чтобы народные штабы, молодежные объединения, которые сегодня занимают очень активную позицию, отработали по максимуму, а мы, со своей стороны, обязательно их поддержим. И я надеюсь, Норильск по всем показателям будет тем городом, на который бы равнялся весь Красноярский край».