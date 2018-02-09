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9 февраля 2018, 16:47



В Норильске проводится смотр-конкурс среди работодателей на лучшую организацию работы по охране труда.

Цель смотра-конкурса - совершенствование работы по обеспечению безопасных условий труда в организациях; привлечение внимания руководителей организаций к решению вопросов улучшения состояния условий и охраны труда, культуры производства, изучения и распространения передового опыта работы в области охраны труда. Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются отделом охраны труда администрации города Норильска по адресу: город Норильск, ул. Кирова, 29, каб. 16, 20 (e-mail: oot@norilsk-city.ru, контактный телефон 43-71-98, факс 43-71-99). Срок подачи заявок – до 10 марта 2018 года. Подведение итогов – до 1 апреля 2018 года. Положение о порядке организации и проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории муниципального образования город Норильск, бланки заявки и требования к участникам смотра-конкурса можно получить на официальном сайте администрации города Норильска http://www.norilsk-city.ru в разделе «Отдел охраны труда» в подразделе «Конкурсы».

Просмотров:184 Конкурс на лучшую организацию работы по охране труда проводится среди организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Норильск по итогам работы за 2017 год.Цель смотра-конкурса - совершенствование работы по обеспечению безопасных условий труда в организациях; привлечение внимания руководителей организаций к решению вопросов улучшения состояния условий и охраны труда, культуры производства, изучения и распространения передового опыта работы в области охраны труда.Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются отделом охраны труда администрации города Норильска по адресу: город Норильск, ул. Кирова, 29, каб. 16, 20 (e-mail: oot@norilsk-city.ru, контактный телефон 43-71-98, факс 43-71-99).Срок подачи заявок – до 10 марта 2018 года.Подведение итогов – до 1 апреля 2018 года.Положение о порядке организации и проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории муниципального образования город Норильск, бланки заявки и требования к участникам смотра-конкурса можно получить на официальном сайте администрации города Норильска http://www.norilsk-city.ru в разделе «Отдел охраны труда» в подразделе «Конкурсы».