Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 февраля 2018, 16:56



Владимир Потанин и Владимир Дяченко сегодня ознакомились с новыми технологиям, внедренными на шахте «Скалистая»

В ходе реализации этого проекта была создана высокоскоростная сеть передачи данных – проложено более 300 км оптических линий связи. 12600 шахтных головных светильников были оснащены специальными устройствами для позиционирования персонала, 660 единиц подземной самоходной техники оборудованы мобильными устройствами регистрации, в подземных горных выработках установлено 885 единиц считывающих устройств систем позиционирования, а также 551 устройство беспроводной передачи данных Wi-Fi. Также закуплены 960 мобильных телефонов для обеспечения горнорабочих беспроводной телефонной связью, установлены 172 видеокамеры для оперативного контроля и управления производством работ. Всего на реализацию проекта компания потратила более 1,2 млрд рублей. Сегодня президент компании «Норникель» Владимир Потанин и первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко посетили шахту «Скалистую» - ключевой инвестиционный проект, c которым компания связывает перспективы развития своей минерально-сырьевой базы. На ее примере они рассмотрели и оценили результаты внедрения систем радиосвязи и позиционирования. «Как показывал пример шахты «Скалистой», внедрение цифровых технологий, оснащение средствами связи позволяет решить многие проблемы: от повышения эффективности всех технологических процессов до обеспечения безопасности труда, - отметил Владимир Потанин. - Я полагаю, что решение компании вложиться в эти технологии было правильным». «Сегодня в базовом исполнении эта система воплощена на всех рудниках, - добавил Сергей Дяченко. - И уже сейчас мы видим первые результаты этого внедрения. С начала запуска систем на рудниках не было допущено ни одного инцидента, связанного с наездом техники на горный персонал».

Просмотров:219 С 2016 года проект внедрения систем радиосвязи и позиционирования реализовывался на всех рудниках Заполярного филиала компании «Норникель». Эта система многофункциональна, она позволяет решать сразу несколько важных задач. Например, будет обеспечивать в шахтах беспроводную телефонную связь диспетчера с подземными рабочими местами персонала; даст возможность вести автоматизированный табельный учет персонала. Также система обеспечит непрерывный мониторинг местоположения рабочих, благодаря встроенным в головные светильники транспондерам, учет рейсов, времени погрузки и разгрузки для шахтного транспорта, сигнализацию машинистам самоходной техники при опасном сближении с пешеходами и другие технологические вопросы.В ходе реализации этого проекта была создана высокоскоростная сеть передачи данных – проложено более 300 км оптических линий связи. 12600 шахтных головных светильников были оснащены специальными устройствами для позиционирования персонала, 660 единиц подземной самоходной техники оборудованы мобильными устройствами регистрации, в подземных горных выработках установлено 885 единиц считывающих устройств систем позиционирования, а также 551 устройство беспроводной передачи данных Wi-Fi. Также закуплены 960 мобильных телефонов для обеспечения горнорабочих беспроводной телефонной связью, установлены 172 видеокамеры для оперативного контроля и управления производством работ. Всего на реализацию проекта компания потратила более 1,2 млрд рублей.Сегодня президент компании «Норникель» Владимир Потанин и первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко посетили шахту «Скалистую» - ключевой инвестиционный проект, c которым компания связывает перспективы развития своей минерально-сырьевой базы. На ее примере они рассмотрели и оценили результаты внедрения систем радиосвязи и позиционирования.«Как показывал пример шахты «Скалистой», внедрение цифровых технологий, оснащение средствами связи позволяет решить многие проблемы: от повышения эффективности всех технологических процессов до обеспечения безопасности труда, - отметил Владимир Потанин. - Я полагаю, что решение компании вложиться в эти технологии было правильным».«Сегодня в базовом исполнении эта система воплощена на всех рудниках, - добавил Сергей Дяченко. - И уже сейчас мы видим первые результаты этого внедрения. С начала запуска систем на рудниках не было допущено ни одного инцидента, связанного с наездом техники на горный персонал».