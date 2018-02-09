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9 февраля 2018, 17:01



Чьи блины вкуснее – определят зрители. На народный праздник «Широкая масленица» 18 февраля приглашает всех желающих КДЦ «Юбилейный»

В это же время на втором этаже КДЦ начнется конкурс кулинарного мастерства по изготовлению блинов «Масляное солнышко». Победителей этого конкурса определят зрители. Для участия в зрительском голосовании необходимо будет приобрести входной билет, стоимостью 50 рублей. В 15:00 в кинозале начнется праздничный концерт «Прощай, Масленица!». На сцене выступят участники театральной студии «Сцена и я», казачий ансамбль «Терек», хореографические ансамбли «Экспромт» и «Кайерканская мозаика». Здесь же пройдет награждение памятными сувенирами и ценными призами всех участников конкурсов. Вход на концерт свободный. Заявки на участие в конкурсах принимаются по телефону: 39-97-38.

Просмотров:176 В этот день в 14:00 на первом этаже «Юбилейного» откроется выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Кукла Масленица», который стал уже доброй традицией. Взору гостей и членов жюри вновь предстанут шедевры декоративно-прикладного искусства, созданные как признанными мастерами, так и начинающими умельцами.В это же время на втором этаже КДЦ начнется конкурс кулинарного мастерства по изготовлению блинов «Масляное солнышко». Победителей этого конкурса определят зрители. Для участия в зрительском голосовании необходимо будет приобрести входной билет, стоимостью 50 рублей.В 15:00 в кинозале начнется праздничный концерт «Прощай, Масленица!». На сцене выступят участники театральной студии «Сцена и я», казачий ансамбль «Терек», хореографические ансамбли «Экспромт» и «Кайерканская мозаика». Здесь же пройдет награждение памятными сувенирами и ценными призами всех участников конкурсов. Вход на концерт свободный.Заявки на участие в конкурсах принимаются по телефону: 39-97-38.