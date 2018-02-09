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9 февраля 2018, 17:03



Троих норильчан, страдающих наркоманией и алкоголизмом, лишат водительских прав. С соответствующей инициативой выступила прокуратура города Норильска

При этом решениями специализированной врачебной комиссией Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 5 г. Норильска у всех троих установлены медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. Управление транспортным средством больными наркоманией и алкоголизмом, при наличии указанного выше заболевания создавало реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе участников дорожного движения. В этой связи прокуратурой города в суд направлено три административных исковых заявления о признании недействительными водительских удостоверении и прекращении действия права на управление транспортными средствами, сообщил «Норильским новостям» и.о.прокурора города Хаваж Гутаев. Исковые заявления находятся на рассмотрении в суде.

Просмотров:182 В ходе проверки, организованной прокуратурой города, установлены факты наличия у трех жителей Норильска, страдающих наркоманией и алкоголизмом, действующих водительских удостоверений.При этом решениями специализированной врачебной комиссией Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 5 г. Норильска у всех троих установлены медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.Управление транспортным средством больными наркоманией и алкоголизмом, при наличии указанного выше заболевания создавало реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе участников дорожного движения.В этой связи прокуратурой города в суд направлено три административных исковых заявления о признании недействительными водительских удостоверении и прекращении действия права на управление транспортными средствами, сообщил «Норильским новостям» и.о.прокурора города Хаваж Гутаев.Исковые заявления находятся на рассмотрении в суде.