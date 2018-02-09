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9 февраля 2018, 17:09



Врио губернатора Красноярского края Александр Усс во время своего рабочего визита в Норильск посетил многофункциональный центр

Полную информацию об услугах МФЦ можно узнать на сайте www.24mfc.ru. Здесь же можно оценить качество оказания услуг, проверить статус заявления и записаться на прием к сотрудникам центра. У предварительной записи есть одно немаловажное преимущество: записавшись на прием через сайт, по телефону call–центра 8–800–200–3912 или по номеру 22–35–55, достаточно прийти в МФЦ за пять минут до выбранного времени, минуя живую очередь. Александр Усс сказал, что Норильск может гордиться своим многофункциональным центром, в котором по принципу одного окна успешно решается несколько вопросов сразу. Очень хорошо, что учитываются потребности различных слоев населения, а сотрудники центра своевременно реагируют на их пожелания.

Просмотров:192 Руководитель МФЦ Оксана Тимофеева и ее сотрудники провели для врио губернатора небольшую экскурсию по центру. Александр Усс положительно оценил расположение многофункционального центра, просторные помещения и разделение по секторам: для бизнеса, для физических лиц, наличие стоек самообслуживания, с помощью которых можно зарегистрироваться или выйти на сайт госуслуг, а так же административный сектор, который используется для проведения различных совещаний и пресс-конференций. Напомним, Многофункциональный центр открылся в Норильске в марте 2013 года и тогда он стал 13–м в крае. На сегодняшний день МФЦ предоставляет более 260 видов услуг, а год от года увеличивается и количество жителей, которые воспользовались услугами центра. Работают подразделения в Талнахе, Кайеркане, Снежногорске, так же сотрудники МФЦ регулярно вылетают и в отдаленные поселки. Увеличение нагрузки на центр приводит к появлению очередей, в связи с этим у руководства МФЦ появилась потребность в увеличении штата и расширения возможностей программы.Полную информацию об услугах МФЦ можно узнать на сайте www.24mfc.ru. Здесь же можно оценить качество оказания услуг, проверить статус заявления и записаться на прием к сотрудникам центра. У предварительной записи есть одно немаловажное преимущество: записавшись на прием через сайт, по телефону call–центра 8–800–200–3912 или по номеру 22–35–55, достаточно прийти в МФЦ за пять минут до выбранного времени, минуя живую очередь.Александр Усс сказал, что Норильск может гордиться своим многофункциональным центром, в котором по принципу одного окна успешно решается несколько вопросов сразу. Очень хорошо, что учитываются потребности различных слоев населения, а сотрудники центра своевременно реагируют на их пожелания.