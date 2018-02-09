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9 февраля 2018, 17:42



Николай Уткин назначен на должность директора Заполярного филиала компании «Норникель»

Александр Рюмин, более 40 лет проработавший в «Норникеле» и прошедший путь от аппаратчика-гидрометаллурга до директора Заполярного филиала, вице-президента и члена правления, завершает карьеру и покидает компанию. Комментируя кадровые изменения, президент «Норникеля» Владимир Потанин поблагодарил Александра Рюмина за многолетний труд и вклад в развитие компании. «Роль руководителя Заполярного филиала в «Норникеле» традиционно очень существенна. Но авторитет Александра Александровича, его стратегическое мышление и огромный производственный опыт особенны, его вклад в развитие компании грандиозен», — сказал Потанин. Под руководством Александра Рюмина в Заполярном филиале успешно реализован первый цикл масштабной модернизации и реконфигурации производства. Компания модернизировала Талнахскую обогатительную фабрику, создав одно из самых современных и технологичных предприятий в мире; решила ряд принципиальных экологических проблем Норильска — в частности, в городе закрыт старейший металлургический Никелевый завод. Создана основа для дальнейшей модернизации медного производства, дан старт «Серному проекту». Николай Уткин приступит к исполнению обязанностей 12 февраля 2018 года. Николай Уткин начал трудовую деятельность в 1994 году на комбинате «Североникель» (сейчас входит в состав Кольской ГМК), еще будучи студентом. После окончания Санкт-Петербургского государственного горного института имени Г. В. Плеханова (технический университет) в 1999 году и Мурманского государственного технического университета в 2002 году продолжил работу в Кольской ГМК. Здесь он прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга до директора департамента персонала, труда, и заработной платы. С 2010 года Уткин занимал должность заместителя директора по производству Заполярного филиала. С 1 июня 2017 года он являлся заместителем директора Заполярного филиала — операционным директором.

Просмотров:331 Ранее Николай Уткин занимал должность первого заместителя — операционного директора Заполярного филиала, сообщила сегодня пресс-служба «Норникеля».Александр Рюмин, более 40 лет проработавший в «Норникеле» и прошедший путь от аппаратчика-гидрометаллурга до директора Заполярного филиала, вице-президента и члена правления, завершает карьеру и покидает компанию.Комментируя кадровые изменения, президент «Норникеля» Владимир Потанин поблагодарил Александра Рюмина за многолетний труд и вклад в развитие компании. «Роль руководителя Заполярного филиала в «Норникеле» традиционно очень существенна. Но авторитет Александра Александровича, его стратегическое мышление и огромный производственный опыт особенны, его вклад в развитие компании грандиозен», — сказал Потанин.Под руководством Александра Рюмина в Заполярном филиале успешно реализован первый цикл масштабной модернизации и реконфигурации производства. Компания модернизировала Талнахскую обогатительную фабрику, создав одно из самых современных и технологичных предприятий в мире; решила ряд принципиальных экологических проблем Норильска — в частности, в городе закрыт старейший металлургический Никелевый завод. Создана основа для дальнейшей модернизации медного производства, дан старт «Серному проекту».Николай Уткин приступит к исполнению обязанностей 12 февраля 2018 года.Николай Уткин начал трудовую деятельность в 1994 году на комбинате «Североникель» (сейчас входит в состав Кольской ГМК), еще будучи студентом. После окончания Санкт-Петербургского государственного горного института имени Г. В. Плеханова (технический университет) в 1999 году и Мурманского государственного технического университета в 2002 году продолжил работу в Кольской ГМК. Здесь он прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга до директора департамента персонала, труда, и заработной платы.С 2010 года Уткин занимал должность заместителя директора по производству Заполярного филиала. С 1 июня 2017 года он являлся заместителем директора Заполярного филиала — операционным директором.