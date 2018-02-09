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9 февраля 2018, 17:47



Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявляет сбор средств на вакцинацию 47 подопечных

Поскольку благотворительный фонд существует на добровольные пожертвования, то самостоятельно волонтеры не смогут собрать такую сумму и потому необходима помощь граждан. Неравнодушные горожане могут оказать посильную финансовую помощь по реквизитам Сбербанка: Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. Так же можно перевести деньги и через большие банкоматы Сбербанка, войдя в личный кабинет, набрав название благотворительного фонда «Даря надежду», или на карту волонтера по мобильному банку: 8-913-162-80-72.

Просмотров:171 Перед вакцинацией животным нужно дать противогельминтную суспензию. С прошлой закупки осталось всего пять флакончиков, необходимо еще 42. Стоимость одного пузырька суспензии - 175 рублей, за 42 флакона необходимо отдать 7 тысяч 350 рублей. Так же 47 животным нужно 47 вакцин. Стоимость качественной вакцины колеблется от 600 до тысячи рублей, соответственно ее закупка даже по минимальной цене обойдется почти в 30 тысяч рублей.Поскольку благотворительный фонд существует на добровольные пожертвования, то самостоятельно волонтеры не смогут собрать такую сумму и потому необходима помощь граждан. Неравнодушные горожане могут оказать посильную финансовую помощь по реквизитам Сбербанка: Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627.Так же можно перевести деньги и через большие банкоматы Сбербанка, войдя в личный кабинет, набрав название благотворительного фонда «Даря надежду», или на карту волонтера по мобильному банку: 8-913-162-80-72.