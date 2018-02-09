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9 февраля 2018, 17:54



В День всех влюбленных норильчане увидят «Лёд»

Зрителей премьерного показа ожидает праздничная предсеансовая программа, которая начнется в 18:40. Все посетители программы смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению оригинальных киновалентинок для себя, своих друзей, любимых и близких. «Лёд» – российский мелодраматический музыкальный фильм о способной фигуристке, оказавшейся в больнице по ошибке партнёра, что поставило под удар её мечту. По словам создателей фильма, «Лёд» - это прежде всего история о любви, в которой есть место сказке, о сильном женском характере, поиске себя и сложном выборе между счастьем и мечтой.

Просмотров:166 14 февраля в 19:10 в Кинотеатре «Родина» состоится премьера самого романтичного фильма этой зимы – «Лёд». Премьера приурочена ко Дню всех влюбленных.Зрителей премьерного показа ожидает праздничная предсеансовая программа, которая начнется в 18:40. Все посетители программы смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению оригинальных киновалентинок для себя, своих друзей, любимых и близких.«Лёд» – российский мелодраматический музыкальный фильм о способной фигуристке, оказавшейся в больнице по ошибке партнёра, что поставило под удар её мечту. По словам создателей фильма, «Лёд» - это прежде всего история о любви, в которой есть место сказке, о сильном женском характере, поиске себя и сложном выборе между счастьем и мечтой.