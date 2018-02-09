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9 февраля 2018, 18:04



Сыграли свою лучшую игру в сезоне. Молодёжка «Норильского никеля» уступила «Строителю»

Алексей Брусенцов, тренер Молодежной команды «Норильского никеля» отметил, что команда сыграла свою лучшую игру в сезоне. «По содержанию игры, по количеству голевых моментов и по самоотдаче не уступили сопернику. А в некоторых компонентах даже превзошли. В целом, результат закономерен, мы в первом тайме вели в счете в два мяча (3:1). Во втором отрезке матча «Строитель» уже вышел в лидеры, имея преимущество в два мяча (7:5). Мы «сели» на пять фолов уже к 10-й минуте. Поэтому решено было использовать пятого полевого в целях контроля мяча, и создания угрозы воротам соперника. К счастью, это принесло результат. За три секунды до конца матча мяч буквально затолкали в ворота и сравняли счет - 7:7. А пенальти - лотерея. Не совладали с нервами. Но, спасибо ребятам за стремление к победе, за самоотдачу. Мы были очень близки к полуфиналу», - рассказал Брусенцов. Теперь по календарю ближайший матч «Норникеля-М» состоится 1-го марта. Подопечные Алексея Брусенцова сыграют в рамках 17-го тура Первенства Норильска по мини-футболу среди команд Первой лиги (зоны Таймыр) против «Надежды», сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никенль» Андрей Деганов.

Просмотров:215 Молодежная команда «Норильского никеля» провела четвертьфинальный матч Кубка города Норильска по мин-футболу с командой «Строитель». Игра состоялась на площадке Дома Физической культуры. Подопечным Алексея Брусенцова немного не хватило удачи. В основное время «Молодежка» за три секунды до завершения игры сравняла счет - 7:7. А в серии послематчевых пенальти точнее оказались соперники. «Строитель» прошел дальше, а «Норникель» выбыл из турнира.Алексей Брусенцов, тренер Молодежной команды «Норильского никеля» отметил, что команда сыграла свою лучшую игру в сезоне.«По содержанию игры, по количеству голевых моментов и по самоотдаче не уступили сопернику. А в некоторых компонентах даже превзошли. В целом, результат закономерен, мы в первом тайме вели в счете в два мяча (3:1). Во втором отрезке матча «Строитель» уже вышел в лидеры, имея преимущество в два мяча (7:5). Мы «сели» на пять фолов уже к 10-й минуте. Поэтому решено было использовать пятого полевого в целях контроля мяча, и создания угрозы воротам соперника. К счастью, это принесло результат. За три секунды до конца матча мяч буквально затолкали в ворота и сравняли счет - 7:7. А пенальти - лотерея. Не совладали с нервами. Но, спасибо ребятам за стремление к победе, за самоотдачу. Мы были очень близки к полуфиналу», - рассказал Брусенцов.Теперь по календарю ближайший матч «Норникеля-М» состоится 1-го марта. Подопечные Алексея Брусенцова сыграют в рамках 17-го тура Первенства Норильска по мини-футболу среди команд Первой лиги (зоны Таймыр) против «Надежды», сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никенль» Андрей Деганов.