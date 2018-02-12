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12 февраля 2018, 10:58



А ты готов служить в армии? В Норильске пройдет тренинг для будущих призывников.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Сильный характер», который стал в 2016 году победителем конкурса социальных проектов в номинации «Полюс энергия» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Проект реализует норильский местный общественный фонд поддержки молодежи «Возможность» с целью повышения уровня социально-психологической готовности допризывной молодежи в возрасте от 16 до 18 лет к службе в рядах Российской армии и сохранения приоритета патриотического воспитания.

Просмотров:143 Тренинг по психологической подготовке допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных сил, а также проведение анкетирования по выявлению их мнения об участии в проекте и оценке социальных установок на военную службу молодежи «А ты готов к службе в рядах Российской армии?» планируется провести 15 февраля. Двухчасовой тренинг начнется в 16.00 по адресу: ул. Советская, 4 (1-й этаж, вход со стороны адвокатов).Мероприятие проводится в рамках проекта «Сильный характер», который стал в 2016 году победителем конкурса социальных проектов в номинации «Полюс энергия» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Проект реализует норильский местный общественный фонд поддержки молодежи «Возможность» с целью повышения уровня социально-психологической готовности допризывной молодежи в возрасте от 16 до 18 лет к службе в рядах Российской армии и сохранения приоритета патриотического воспитания.