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12 февраля 2018, 11:19



В 2,5 раза планируется увеличить количество строителей, занятых на строящемся перинатальном центре в Норильске.

В начале февраля этого года в одностороннем порядке был расторгнут контракт с генеральным подрядчиком - АО «Инженерный центр ЕЭС». Основная причина - срыв сроков строительства медицинского объекта. В этот же день стартовали конкурсные процедуры по выбору новой подрядной организации, которая завершит возведение перинатального центра. Победителя определят в середине марта. Сейчас на объекте трудятся субподрядные организации в рамках действующих контрактов на отдельные виды работ, что позволяет сохранить темп строительства. На площадке задействованы 330 человек, организована работа во вторую смену. К марту количество строителей будет увеличено до 800 человек. Завершить чистовую отделку здания специалисты планируют уже в мае. После этого они приступят к монтажу оборудования и благоустройству территории вокруг больницы. «Никакой катастрофы в Норильске с точки зрения оказания медицинской помощи женщинам и детям на данный момент нет. Роддом работает в штатном режиме, там трудятся профессиональные врачи, которые круглосуточно оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Поэтому сейчас у нас есть возможность и условия для того, чтобы качественно выполнить работы по строительству перинатального центра и ввести его в эксплуатацию. Потемкинские деревни нам не нужны. Мы рассчитываем, что уже в сентябре в перинатальном центре на свет появятся первые малыши», - отметил Александр Усс.

Просмотров:142 Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс побывал на строительной площадке перинатального центра в Норильске. Глава региона лично оценил объем уже выполненных работ на объекте и обсудил с субподрядчиками график завершения строительства.В начале февраля этого года в одностороннем порядке был расторгнут контракт с генеральным подрядчиком - АО «Инженерный центр ЕЭС». Основная причина - срыв сроков строительства медицинского объекта. В этот же день стартовали конкурсные процедуры по выбору новой подрядной организации, которая завершит возведение перинатального центра. Победителя определят в середине марта.Сейчас на объекте трудятся субподрядные организации в рамках действующих контрактов на отдельные виды работ, что позволяет сохранить темп строительства. На площадке задействованы 330 человек, организована работа во вторую смену. К марту количество строителей будет увеличено до 800 человек.Завершить чистовую отделку здания специалисты планируют уже в мае. После этого они приступят к монтажу оборудования и благоустройству территории вокруг больницы.«Никакой катастрофы в Норильске с точки зрения оказания медицинской помощи женщинам и детям на данный момент нет. Роддом работает в штатном режиме, там трудятся профессиональные врачи, которые круглосуточно оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Поэтому сейчас у нас есть возможность и условия для того, чтобы качественно выполнить работы по строительству перинатального центра и ввести его в эксплуатацию. Потемкинские деревни нам не нужны. Мы рассчитываем, что уже в сентябре в перинатальном центре на свет появятся первые малыши», - отметил Александр Усс.