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12 февраля 2018, 11:34



За первую декаду марафона «Февраль добрых дел» неравнодушные горожане совершили добрые поступки для 36 нуждающихся.

Первые 36 благополучателей КЦСОН, среди которых пожилые люди, инвалиды, многодетные и неполные семьи, малообеспеченные граждане, повзрослевшие дети-сироты, «погорельцы» уже получили в дар от земляков необходимые вещи и предметы быта. Кто-то нуждался в кровати, и она ему была передана, кто-то в холодильнике, электроплитах, одежде, постельных принадлежностях, а также средствах гигиены, продуктах, а кому-то просто хотелось украсить свое жилье комнатными цветами, получить в качестве подарка настольные игры или билеты в театр. Среди отзывчивых норильчан были и те, кто не пожалел своего времени и сил и выполнил бесплатно в квартирах нуждающихся мелкие ремонтные работы: заменил розетки, выключатели, смесители, дверной звонок, помог в транспортировке мебели, сделал стрижку на дому. Марафон набирает силу, и Комплексный центр социального обслуживания приглашает к сотрудничеству неравнодушных северян. Подробная информация о марафоне и потребностях нуждающихся размещена на сайте КЦСОН http://кцсон.рф Также по вопросам оказания помощи можно позвонить в организационно-методический отдел комплексного центра по телефону 37-27-51 с 9 до 17 часов.

Просмотров:138 Благотворительный марафон «Февраль добрых дел» проводится в Большом Норильске впервые и приурочен к Дню спонтанного проявления доброты. Стартовала акция в начале февраля. В рамках этой акции планируется оказать помощь 2300 постоянным подопечным Комплексного центра социального обслуживания населения. Ежедневно к сотрудникам центра за различного рода помощью обращаются более 500 человек. Как правило, это пожилые люди, инвалиды, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Нередко у этих людей нет возможности приобрести для себя товары первой необходимости, часто им нужна и обычная помощь по дому: отремонтировать розетку, передвинуть мебель и даже помочь в ремонте квартиры.Первые 36 благополучателей КЦСОН, среди которых пожилые люди, инвалиды, многодетные и неполные семьи, малообеспеченные граждане, повзрослевшие дети-сироты, «погорельцы» уже получили в дар от земляков необходимые вещи и предметы быта. Кто-то нуждался в кровати, и она ему была передана, кто-то в холодильнике, электроплитах, одежде, постельных принадлежностях, а также средствах гигиены, продуктах, а кому-то просто хотелось украсить свое жилье комнатными цветами, получить в качестве подарка настольные игры или билеты в театр. Среди отзывчивых норильчан были и те, кто не пожалел своего времени и сил и выполнил бесплатно в квартирах нуждающихся мелкие ремонтные работы: заменил розетки, выключатели, смесители, дверной звонок, помог в транспортировке мебели, сделал стрижку на дому.Марафон набирает силу, и Комплексный центр социального обслуживания приглашает к сотрудничеству неравнодушных северян. Подробная информация о марафоне и потребностях нуждающихся размещена на сайте КЦСОН http://кцсон.рфТакже по вопросам оказания помощи можно позвонить в организационно-методический отдел комплексного центра по телефону 37-27-51 с 9 до 17 часов.