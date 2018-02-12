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12 февраля 2018, 11:51



Сегодня на автовокзале в Норильске пройдет флешмоб «Обернись!».

Флешмоб призван привлечь внимание жителей города к благотворительному марафону «Февраль добрых дел», который проводится Комплексным центром социального обслуживания населения.

Просмотров:144 Он начнется в 17 часов в здании административно-делового центра (ул. Нансена, 69) на первом этаже, у фонтана. Во флешмобе примут участие воспитанники социального приюта для детей и подростков, которые продемонстрируют свои творческие номера, а затем всем присутствующим раздадут информационные флаеры.Флешмоб призван привлечь внимание жителей города к благотворительному марафону «Февраль добрых дел», который проводится Комплексным центром социального обслуживания населения.