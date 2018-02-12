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12 февраля 2018, 12:13



В аивкатестрофе под Москвой погиб депутат Норильского горсовета, руководитель агентства по развитию города Сергей Панченко.

Следственный комитет рассматривает несколько версий причин крушения. Сергей Панченко родился 28 марта 1973 года в селе Белые Воды Чемкентской области. В 1996 году окончил полиграфический факультет Омского государственного технического университета по специальности "инженер-технолог". В 2009 году окончил Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) по специальностям "общий и стратегический менеджмент" с присвоением степени МВА и "стратегический менеджмет" с присвоением степени DBA. В Норильск приехал в 1996 году. Свою трудовую деятельность начал в типографии Норильского комбината. Прошел путь от механика до главного инженера типографии и редакционно-издательского комплекса. С 2007 года работал в медиакомпании "Северный город" заместителем директора, а с 2008 по 2017 года - генеральным директором компании. С 2017 года возглавлял автономную некоммерческую организацию "Агентство развития Норильска". Сергей Николаевич вел активную общественную и политическую работу. Был сторонником политической партии "Единая Россия", в 2017 году был избран депутатом Норильского горсовета. Входил в состав общественного совета при отделе МВД РФ по г. Норильску, быд экспертом Фонда президентских грантов, а также экспертом благотворительной программы "Норникеля" "Мир новых возможностей".

Просмотров:220 Пассажирский лайнер Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» рейса 703 Москва - Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли. Среди пассажиров был и Сергей Николаевич.Следственный комитет рассматривает несколько версий причин крушения.Сергей Панченко родился 28 марта 1973 года в селе Белые Воды Чемкентской области. В 1996 году окончил полиграфический факультет Омского государственного технического университета по специальности "инженер-технолог". В 2009 году окончил Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) по специальностям "общий и стратегический менеджмент" с присвоением степени МВА и "стратегический менеджмет" с присвоением степени DBA.В Норильск приехал в 1996 году. Свою трудовую деятельность начал в типографии Норильского комбината. Прошел путь от механика до главного инженера типографии и редакционно-издательского комплекса.С 2007 года работал в медиакомпании "Северный город" заместителем директора, а с 2008 по 2017 года - генеральным директором компании. С 2017 года возглавлял автономную некоммерческую организацию "Агентство развития Норильска".Сергей Николаевич вел активную общественную и политическую работу. Был сторонником политической партии "Единая Россия", в 2017 году был избран депутатом Норильского горсовета. Входил в состав общественного совета при отделе МВД РФ по г. Норильску, быд экспертом Фонда президентских грантов, а также экспертом благотворительной программы "Норникеля" "Мир новых возможностей".