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12 февраля 2018, 12:15



Аварийно-восстановительные работы на ВОЛС завершены. Связь работает в штатном режиме.

В сообщении говорится, что бригада монтеров ООО «Единство» приложила максимальные усилия и в кратчайшие сроки устранила аварию. Простой в работе ВОЛС составил 18 часов 5 мин. Компания принесла извинения пользователям связи ВОЛС и отметила, что в данный момент проводится расследование причин аварии.

Просмотров:125 Сообщение о завершении аварийно-восстановительных работ на волоконно-оптическом кабеле (ВОЛС) на участке Ванкор - п. Сидоровск оператор связи компания «Единство» разместила на своей страничке вечером накануне.В сообщении говорится, что бригада монтеров ООО «Единство» приложила максимальные усилия и в кратчайшие сроки устранила аварию. Простой в работе ВОЛС составил 18 часов 5 мин.Компания принесла извинения пользователям связи ВОЛС и отметила, что в данный момент проводится расследование причин аварии.