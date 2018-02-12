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12 февраля 2018, 12:18



Подведены итоги благотворительной тренировки по Zumba Fitness, средства с которой будут переданы Владу Карасеву.

В четверг, 8 февраля, в Молодежном центре (ул. Советская, 9) прошла благотворительная тренировка по Zumba Fitness. С помощью тренировки было собрано для Влада пять тысяч рублей, еще 12 тысяч 300 рублей было переведено на карту мальчику. Одна из участниц поделилась своими впечатлениями: «Тренировка прошла на одном дыхании, танцуя, мы как будто собирали свою энергию и мысленно посылали ее Владу. Мы все передаем Владу и его маме большой привет и надеемся, что им поможет наш маленький вклад». Юные норильчане Настя и Миша передали для Влада ангела со словами: «У каждого человека есть свой ангел-хранитель, и пусть у Влада будет на одного больше». Сбор средств для Влада продолжается. Перевести средства для Владислава можно на счет Благотворительного фонда социальных программ «Территория добра»: ИНН 2457065522, Р/сч. 407 038 10131160016148, БИК 040407627. Назначение платежа: адресная помощь Владиславу Карасеву. Дополнительную информацию по оказанию помощи Владу можно получить по телефону (3919) 49-22-33. Также можно перевести деньги на карту самого мальчика, Владислава Егоровича Карасева: 639 002 319 000 765 112.

Просмотров:117 Напомним, Влад Карасев - подопечный Благотворительного фонда «Территория добра». У парня тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к постепенной атрофии мышц. Осенью 2017 года самочувствие ухудшилось и остро встал вопрос о приобретении специального медицинского оборудования, которое бы позволило ему продолжать жить. Среди них аппарат искусственной вентиляции легких и откашливатель. Стоимость откашливателя около 500 тысяч рублей. Очень много неравнодушных людей откликнулись с готовностью помочь Владу дышать. Благотворительным фондом «Территория добра» и его партнерами уже собрано более 100 тысяч рублей, около 300 тысяч пришло переводами от неравнодушных таймырцев на карту маме Влада. Не стали исключением и норильские спортсмены.В четверг, 8 февраля, в Молодежном центре (ул. Советская, 9) прошла благотворительная тренировка по Zumba Fitness. С помощью тренировки было собрано для Влада пять тысяч рублей, еще 12 тысяч 300 рублей было переведено на карту мальчику. Одна из участниц поделилась своими впечатлениями: «Тренировка прошла на одном дыхании, танцуя, мы как будто собирали свою энергию и мысленно посылали ее Владу. Мы все передаем Владу и его маме большой привет и надеемся, что им поможет наш маленький вклад». Юные норильчане Настя и Миша передали для Влада ангела со словами: «У каждого человека есть свой ангел-хранитель, и пусть у Влада будет на одного больше».Сбор средств для Влада продолжается. Перевести средства для Владислава можно на счет Благотворительного фонда социальных программ «Территория добра»:ИНН 2457065522,Р/сч. 407 038 10131160016148,БИК 040407627.Назначение платежа: адресная помощь Владиславу Карасеву. Дополнительную информацию по оказанию помощи Владу можно получить по телефону (3919) 49-22-33.Также можно перевести деньги на карту самого мальчика, Владислава Егоровича Карасева: 639 002 319 000 765 112.