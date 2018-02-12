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12 февраля 2018, 12:49



«Норникель» провел экспертизу промышленной безопасности 30 зданий и сооружений на руднике «Октябрьский» по иску прокуратуры г. Норильска.

По результатам проверки установлено, что на руднике допускалась эксплуатация зданий и сооружений с нарушением требований ст. ст. 11, 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». А именно, не проведена экспертиза промышленной безопасности 30 зданий и сооружений в связи с отсутствием в проектной документации данных о сроке их эксплуатации, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. Поскольку выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе работников предприятия, прокурором города было направлено в суд исковое заявление с требованием о возложении на ПАО «ГМК «Норильский никель» обязанности по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений рудника. Решением Норильского городского суда, определением судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда требования прокурора удовлетворены. На ответчика была возложена обязанность в срок до 01.01.2018 провести экспертизу промышленной безопасности 30 зданий и сооружений рудника. В настоящее время решение суда исполнено, говорится в сообщении.

Просмотров:125 Проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на руднике «Октябрьский», являющемся опасным производственным объектом, прокуратура Норильска проводила совместно со специалистами Межрегионального технологического управления Ростехнадзора.По результатам проверки установлено, что на руднике допускалась эксплуатация зданий и сооружений с нарушением требований ст. ст. 11, 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». А именно, не проведена экспертиза промышленной безопасности 30 зданий и сооружений в связи с отсутствием в проектной документации данных о сроке их эксплуатации, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.Поскольку выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе работников предприятия, прокурором города было направлено в суд исковое заявление с требованием о возложении на ПАО «ГМК «Норильский никель» обязанности по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений рудника.Решением Норильского городского суда, определением судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда требования прокурора удовлетворены. На ответчика была возложена обязанность в срок до 01.01.2018 провести экспертизу промышленной безопасности 30 зданий и сооружений рудника. В настоящее время решение суда исполнено, говорится в сообщении.