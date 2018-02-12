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12 февраля 2018, 13:05



Младшие юноши «Норникеля» завоевали бронзу первенства России. В субботу юные футболисты вернулись домой.

Двое юных норильчан были отмечены индивидуальными наградами. Лучшим игроком турнира был признан Тимур Казиев, а лучшим защитником стал Дмитрий Сльчин. Николай Павлов, тренер младшей юношеской команды МФК «Норильский никель», отметил, что начало состязаний было сложным для ребят. Сначала из-за непогоды команда просидела 14 часов в аэропорту. На следующий день мальчишки играли на морально-волевых. «Они молодцы - преодолели себя и показали отличный уровень игры. По итогам группового этапа наша команда вышла с первого места. В финале первенства немного не повезло. Несмотря на все сложности, этот турнир очень положительно скажется на предстоящих соревнованиях. Ребята поверили в себя, воспряли духом, получили драгоценный игровой опыт», - подчеркнул тренер. Теперь подопечные Николая Павлова начнут подготовку к заключительному, третьему туру юношеской Суперлиги. Соревнования пройдут в Новосибирске с 17 по 22 февраля, сообщил пресс-атташе МФК "Норильский никель" Андрей Деганов.

Просмотров:110 Первенство России по мини-футболу среди юношей 2002-2003 г. р. сезона 2017-2018 зона «Сибирь» проходило в Железногорске. Соревнования стартовали 5 и завершились 9 февраля. По итогам сыгранных матчей младшие юноши МФК «Норильский никель» заняли третье место.Двое юных норильчан были отмечены индивидуальными наградами. Лучшим игроком турнира был признан Тимур Казиев, а лучшим защитником стал Дмитрий Сльчин.Николай Павлов, тренер младшей юношеской команды МФК «Норильский никель», отметил, что начало состязаний было сложным для ребят. Сначала из-за непогоды команда просидела 14 часов в аэропорту. На следующий день мальчишки играли на морально-волевых.«Они молодцы - преодолели себя и показали отличный уровень игры. По итогам группового этапа наша команда вышла с первого места. В финале первенства немного не повезло. Несмотря на все сложности, этот турнир очень положительно скажется на предстоящих соревнованиях. Ребята поверили в себя, воспряли духом, получили драгоценный игровой опыт», - подчеркнул тренер.Теперь подопечные Николая Павлова начнут подготовку к заключительному, третьему туру юношеской Суперлиги. Соревнования пройдут в Новосибирске с 17 по 22 февраля, сообщил пресс-атташе МФК "Норильский никель" Андрей Деганов.