Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 февраля 2018, 13:07



В Норильск прибывает «Енисейский экспресс». 15 февраля в нашем городе будет работать масштабный социально-культурный проект, который в этом году посетит 9 городов и 15 районов края.

В рамках «экспресса» запланировано множество мероприятий. Так, в кинокомплексе «Родина» 15 февраля в 12.00 пройдёт кинопоказ сборника анимационных фильмов студии «Пчела». Студия «Пчела» входит в группу лидеров российской авторской мультипликации. Мультфильмы студии побеждают на фестивалях, их запоминают и любят за интересные истории, тонкий юмор и стильное визуальное решение. Студия «Пчела» работает в различных техниках: это и компьютерная перекладка, и рисованная анимация, и кукольная, и даже пластилиновая. На 13.00 запланирован кинопоказ документального фильма «Озеро в море» (6+) из программы «Российская Арктика и Антарктика» кинофестиваля «Путешествие по России». На одном из островов среди Белого моря скрыто от посторонних глаз небольшое озеро. Кинонаблюдение раскроет нам удивительные истории из жизни гнездящихся здесь птиц и их ближайших соседей. А биологи расскажут, какие открытия можно сделать, изучая непредсказуемый мир озера в море. Этот фильм завоевал множество наград. В 15 часов в Осеннем зале кинотеатра «Родина» состоится показ документального фильма «Крылья. Ворота Крайнего Севера» (12+) и встреча с режиссером фильма Элиной Астраханцевой. В этот же день в публичной библиотеке города в 15.00 назначена встреча с Александром Григоренко - писателем, лауреатом премии «Ясная поляна». Для молодежи специалисты организуют хореографические мастер-классы народного и современного направления с 16.00 в Норильской детской школе искусств. Концертная программа струнного ансамбля Красноярского симфонического оркестра пройдет в Большом зале городского Центра культуры в 19.00.

Просмотров:151 На каждой остановке «Енисейского экспресса» пройдут культурные и спортивные акции, жители смогут пообщаться с ведущими краевыми специалистами в области здравоохранения, социальной политики, образования, молодёжной политики, а также посетить мероприятия. Социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс» - логичное продолжение и развитие краевого проекта «Кочующая культурная столица», организованного в 2005 году. Главная цель маршрута «Енисейский экспресс» - вовлечь широкие слои населения в общественную жизнь края.В рамках «экспресса» запланировано множество мероприятий. Так, в кинокомплексе «Родина» 15 февраля в 12.00 пройдёт кинопоказ сборника анимационных фильмов студии «Пчела». Студия «Пчела» входит в группу лидеров российской авторской мультипликации. Мультфильмы студии побеждают на фестивалях, их запоминают и любят за интересные истории, тонкий юмор и стильное визуальное решение. Студия «Пчела» работает в различных техниках: это и компьютерная перекладка, и рисованная анимация, и кукольная, и даже пластилиновая.На 13.00 запланирован кинопоказ документального фильма «Озеро в море» (6+) из программы «Российская Арктика и Антарктика» кинофестиваля «Путешествие по России». На одном из островов среди Белого моря скрыто от посторонних глаз небольшое озеро. Кинонаблюдение раскроет нам удивительные истории из жизни гнездящихся здесь птиц и их ближайших соседей. А биологи расскажут, какие открытия можно сделать, изучая непредсказуемый мир озера в море. Этот фильм завоевал множество наград.В 15 часов в Осеннем зале кинотеатра «Родина» состоится показ документального фильма «Крылья. Ворота Крайнего Севера» (12+) и встреча с режиссером фильма Элиной Астраханцевой.В этот же день в публичной библиотеке города в 15.00 назначена встреча с Александром Григоренко - писателем, лауреатом премии «Ясная поляна».Для молодежи специалисты организуют хореографические мастер-классы народного и современного направления с 16.00 в Норильской детской школе искусств.Концертная программа струнного ансамбля Красноярского симфонического оркестра пройдет в Большом зале городского Центра культуры в 19.00.