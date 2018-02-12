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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
12 февраля 2018, 13:07

В Норильск прибывает «Енисейский экспресс». 15 февраля в нашем городе будет работать масштабный социально-культурный проект, который в этом году посетит 9 городов и 15 районов края.


На каждой остановке «Енисейского экспресса» пройдут культурные и спортивные акции, жители смогут пообщаться с ведущими краевыми специалистами в области здравоохранения, социальной политики, образования, молодёжной политики, а также посетить мероприятия. Социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс» - логичное продолжение и развитие краевого проекта «Кочующая культурная столица», организованного в 2005 году. Главная цель маршрута «Енисейский экспресс» - вовлечь широкие слои населения в общественную жизнь края.
В рамках «экспресса» запланировано множество мероприятий. Так, в кинокомплексе «Родина» 15 февраля в 12.00 пройдёт кинопоказ сборника анимационных фильмов студии «Пчела». Студия «Пчела» входит в группу лидеров российской авторской мультипликации. Мультфильмы студии побеждают на фестивалях, их запоминают и любят за интересные истории, тонкий юмор и стильное визуальное решение. Студия «Пчела» работает в различных техниках: это и компьютерная перекладка, и рисованная анимация, и кукольная, и даже пластилиновая.
На 13.00 запланирован кинопоказ документального фильма «Озеро в море» (6+) из программы «Российская Арктика и Антарктика» кинофестиваля «Путешествие по России». На одном из островов среди Белого моря скрыто от посторонних глаз небольшое озеро. Кинонаблюдение раскроет нам удивительные истории из жизни гнездящихся здесь птиц и их ближайших соседей. А биологи расскажут, какие открытия можно сделать, изучая непредсказуемый мир озера в море. Этот фильм завоевал множество наград.
В 15 часов в Осеннем зале кинотеатра «Родина» состоится показ документального фильма «Крылья. Ворота Крайнего Севера» (12+) и встреча с режиссером фильма Элиной Астраханцевой.
В этот же день в публичной библиотеке города в 15.00 назначена встреча с Александром Григоренко - писателем, лауреатом премии «Ясная поляна».
Для молодежи специалисты организуют хореографические мастер-классы народного и современного направления с 16.00 в Норильской детской школе искусств.
Концертная программа струнного ансамбля Красноярского симфонического оркестра пройдет в Большом зале городского Центра культуры в 19.00.

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    Список новостей

 12 февраля 2018 
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14:40   Победные сердца Норильска. Только что стали известны итоги конкурса «Заполярная валентинка», стартовавшего на нашем сайте 23 января. 13:07   В Норильск прибывает «Енисейский экспресс». 15 февраля в нашем городе будет работать масштабный социально-культурный проект, который в этом году посетит 9 городов и 15 районов края.
13:05   Младшие юноши «Норникеля» завоевали бронзу первенства России. В субботу юные футболисты вернулись домой. 12:49   «Норникель» провел экспертизу промышленной безопасности 30 зданий и сооружений на руднике «Октябрьский» по иску прокуратуры г. Норильска.
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16:07   ЦИК утвердил форму бюллетеня на выборы президента Российской Федерации. 15:07   Январь получился среднестатистическим. В первый месяц нового года в Большом Норильске на свет появились 219 малышей.
15:06   И медные трубы. Трое норильчан обворовали управляющую компанию. 14:20   Норильских школьников приглашают в «Детскую редакцию» фонда «Живая классика».
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12:43   ДТП в районе хлебозавода. В результате столкновения КАМАЗа с автобусом пострадали четверо взрослых и двое подростков. 12:20   Конкурс, выставка и мастер-класс. Норильская детская библиотека готовит акцию «Книгодарение».
11:28   Более 2,6 млн рублей собрал матч «Легенд хоккея» в Норильске. 11:00   «Снежный блюз - 2018» собирает таланты. В Норильске пройдет XVI Межрегиональный конкурс юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки.
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 8 февраля 2018 
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15:39   Кто ответит в этот раз? Норильские подростки снова хулиганят. 15:03   В Норильске за ненадлежащее воспитание детей привлечены к ответственности их родители.
14:07   Посещение НАРОДНОГО ШТАБА стало основным пунктом программы визита врио губернатора в Норильск.




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