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12 февраля 2018, 14:40



Победные сердца Норильска. Только что стали известны итоги конкурса «Заполярная валентинка», стартовавшего на нашем сайте 23 января.

Норильчане выражали свою любовь к близким в виде коллажей из фотографий, аппликаций из фетра, бумаги и авторских стихов. Все работы, опубликованные на страницах газеты "зпПЛЮС", находятся в редакции и размещены на сайте gazetazp.ru. В номинации «Поэзия» лидером стала Екатерина Сугак, в номинации "ДПИ" первое место заняли ребятишки группы «А» детского сада «Умка», на втором - Камилла Хамитова и ее милый совенок, третье место отдано Еве Толоконниковой за фетровое сердечко, лучшая аппликация по мнению жюри у Алтынай Махмудовой.

Просмотров:109 В конкурсном проекте, посвященному Дню влюбленных, принимали участие как взрослые, так и дети. В арсенал традиционных номинаций (декоративно-прикладное творчество и художественное искусство) добавилась поэзия.Норильчане выражали свою любовь к близким в виде коллажей из фотографий, аппликаций из фетра, бумаги и авторских стихов. Все работы, опубликованные на страницах газеты "зпПЛЮС", находятся в редакции и размещены на сайте gazetazp.ru.В номинации «Поэзия» лидером стала Екатерина Сугак, в номинации "ДПИ" первое место заняли ребятишки группы «А» детского сада «Умка», на втором - Камилла Хамитова и ее милый совенок, третье место отдано Еве Толоконниковой за фетровое сердечко, лучшая аппликация по мнению жюри у Алтынай Махмудовой.