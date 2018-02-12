Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 февраля 2018, 14:49



Ужесточены требования для авторпанспортных предприятий и частных предпринимателей, занимающихся пассажирскими и грузоперевозками.

Так, диспетчер теперь обязан иметь среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» или диплом о среднем профессиональном образовании по специальности, не входящей в эту группу, но при наличии переподготовки на квалификацию «диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» с последующей аттестацией на соответствие занимаемой должности. Контролеру техсостояния автотранспорта также требуется предъявить диплом о среднем профессиональном образовании по специальности, входящей в укрупненную группу 23.02.03 «Техобслуживание и ремонт автотранспорта» (без предъявления к стажу работы), либо диплом об образовании не ниже среднего профессионального по специальности, входящей в укрупненную группу 23.00.00, с опытом профильной работы. Еще один вариант – диплом по специальностям, не входящим в эту группу, но при условии переподготовки на квалификацию контролера техсостояния транспорта. Аттестация диспетчеров и контролеров ОТК проводится в региональной аттестационной комиссии Заполярного отдела автотранспортного и автодорожного надзора Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Сибирское МУГАДН) (Норильск, ул. 50 лет Октября, 6а, телефон 42-22-53). К специалисту, ответственному за обеспечение безопасности, требования выше. Обязательно наличие диплома о высшем образовании. Если его профессия не входит в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», специалисту потребуется пройти переподготовку в объеме не менее 250 часов с аттестацией на соответствие занимаемой должности. Аттестация, согласно приказу Минтранспорта, для норильчан будет проходить в Красноярске. Само обучение можно пройти в Норильске, в Корпоративном университете "НН". «Приказ действует с 2015 года, сейчас в него лишь внесены дополнения. Так что руководители муниципальных автотранспортных учреждений, а также, полагаю, все заинтересованные работающие в этой отрасли ИП давно прошли аттестацию и занялись вопросом соответствия приказу. Так что эти поправки, скорее, касаются вновь устроившихся и еще не проходивших аттестацию. Муниципальные автопредприятия готовы к изменениям – все три предприятия, имеющие транспорт на своем балансе (МУП «Автохозяйство», МУП «НПОПАТ», а также "Служба спасения") уведомлены об изменениях и уже занимаются ими», - сообщил Валерий Цыбульский, заместитель начальника управления городского хозяйства.

Просмотров:80 Новые требования регламентированы вступившим в силу Приказом Минтранса № 287. Основные изменения увеличили требования к аттестации ряда специалистов - диспетчеров, контролеров и специалистов, ответственных за безопасность движения.Так, диспетчер теперь обязан иметь среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» или диплом о среднем профессиональном образовании по специальности, не входящей в эту группу, но при наличии переподготовки на квалификацию «диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» с последующей аттестацией на соответствие занимаемой должности.Контролеру техсостояния автотранспорта также требуется предъявить диплом о среднем профессиональном образовании по специальности, входящей в укрупненную группу 23.02.03 «Техобслуживание и ремонт автотранспорта» (без предъявления к стажу работы), либо диплом об образовании не ниже среднего профессионального по специальности, входящей в укрупненную группу 23.00.00, с опытом профильной работы. Еще один вариант – диплом по специальностям, не входящим в эту группу, но при условии переподготовки на квалификацию контролера техсостояния транспорта.Аттестация диспетчеров и контролеров ОТК проводится в региональной аттестационной комиссии Заполярного отдела автотранспортного и автодорожного надзора Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Сибирское МУГАДН) (Норильск, ул. 50 лет Октября, 6а, телефон 42-22-53).К специалисту, ответственному за обеспечение безопасности, требования выше. Обязательно наличие диплома о высшем образовании. Если его профессия не входит в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», специалисту потребуется пройти переподготовку в объеме не менее 250 часов с аттестацией на соответствие занимаемой должности. Аттестация, согласно приказу Минтранспорта, для норильчан будет проходить в Красноярске. Само обучение можно пройти в Норильске, в Корпоративном университете "НН".«Приказ действует с 2015 года, сейчас в него лишь внесены дополнения. Так что руководители муниципальных автотранспортных учреждений, а также, полагаю, все заинтересованные работающие в этой отрасли ИП давно прошли аттестацию и занялись вопросом соответствия приказу. Так что эти поправки, скорее, касаются вновь устроившихся и еще не проходивших аттестацию. Муниципальные автопредприятия готовы к изменениям – все три предприятия, имеющие транспорт на своем балансе (МУП «Автохозяйство», МУП «НПОПАТ», а также "Служба спасения") уведомлены об изменениях и уже занимаются ими», - сообщил Валерий Цыбульский, заместитель начальника управления городского хозяйства.