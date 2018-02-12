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12 февраля 2018, 14:57



Сегодня день рождения отмечает Норильская железная дорога и весь коллектив Предприятия технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ) .

Сегодня Норильская железная дорога называется - Предприятие технологического железнодорожного транспорта. С 1 января этого года в состав ПТЖТ переданы пути промплощадок Заполярного филиала, в связи с этим общая протяженность всех железнодорожных путей выросла до 350 километров. В ПТЖТ сегодня трудятся около 1200 железнодорожников. А в октябре этого года они отметят и небольшой юбилей: 65 лет исполнится со дня постройки исторического здания железнодорожного вокзала, где располагается управление ПТЖТ.

Просмотров:80 12 февраля 1936 года по норильской земле пошел первый поезд, с тех пор этот день считается днем рождения железной дороги. Строительство узкоколейной железной дороги Валек - Нулевой пикет началось в августе-сентябре 1935 года. Валек тогда рассматривался как главный причал, куда через Енисей и Пясину прибывали норильские грузы. Первый в норильской истории состав как раз вез продовольствие и технические грузы с пясинского каравана. Весь локомотивный парк состоял на тот момент лишь из двух паровозов серии С-159 № 138 и № 139, тоже пришедших в Норильск пясинским путем. В зимних условиях они не могли везти больше пяти платформ, потому для большей мощности первый состав вели сразу оба локомотива. 25 февраля 1936 года начальник «Норильскстроя» Владимир Матвеев подписал приказ о начале эксплуатации участка узкоколейной железной дороги Валек - Норильск.Сегодня Норильская железная дорога называется - Предприятие технологического железнодорожного транспорта. С 1 января этого года в состав ПТЖТ переданы пути промплощадок Заполярного филиала, в связи с этим общая протяженность всех железнодорожных путей выросла до 350 километров. В ПТЖТ сегодня трудятся около 1200 железнодорожников. А в октябре этого года они отметят и небольшой юбилей: 65 лет исполнится со дня постройки исторического здания железнодорожного вокзала, где располагается управление ПТЖТ.