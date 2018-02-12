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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
15:47 Оперативность повысится. Решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься вдвое быстрее
15:42 В Норильском индустриальном государственном институте состоялся реюнион. На этой встрече выпускников объявили о создании Ассоциации выпускников НГИИ
15:28 Во Второй лиге первенства Норильска по мини-футболу обостряется борьба за чемпионский титул.
15:19 Норильчанка представит нашу страну на Кубке Европы по дзюдо.
15:12 В срок до 2021 года перевозчики, работающие по муниципальным маршрутам, должны переоборудовать автобусы для нужд маломобильных групп населения.
15:00 «Лыжня России» по-норильски. Более 300 человек вышли на старт традиционной всероссийской акции.
14:57 Сегодня день рождения отмечает Норильская железная дорога и весь коллектив Предприятия технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ) .
14:49 Ужесточены требования для авторпанспортных предприятий и частных предпринимателей, занимающихся пассажирскими и грузоперевозками.
14:40 Победные сердца Норильска. Только что стали известны итоги конкурса «Заполярная валентинка», стартовавшего на нашем сайте 23 января.
13:07 В Норильск прибывает «Енисейский экспресс». 15 февраля в нашем городе будет работать масштабный социально-культурный проект, который в этом году посетит 9 городов и 15 районов края.
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