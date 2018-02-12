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12 февраля 2018, 15:00



«Лыжня России» по-норильски. Более 300 человек вышли на старт традиционной всероссийской акции.

По регламенту «Лыжни России - 2018» спортсмены должны были преодолеть дистанцию в 5 км для мужчин и 2,5 км - для женщин. Еще 606 метров отводилось для участников ВИП-забега, среди которых оказался и глава Норильска Ринат Ахметчин. По мнению градоначальника, отрадно, что начальники многих муниципальных управлений на собственном примере демонстрируют важность здорового образа жизни. «Я очень рад, что в этот прекрасный день многие норильчане не остались дома. Сегодня отличная погода, начинает появляться солнце, воздух свежий. Что еще нужно для хорошего настроения? Ну а если кто-то не придет к финишу первым, не стоит из-за этого расстраиваться. Сейчас это не главное. Главное – заботиться о собственном здоровье, равно как и о здоровье своих детей, поэтому, конечно же, мне особенно приятно видеть здесь самых маленьких участников. Я уверен, что у этой лыжни в нашем северном и снежном городе большое будущее» - сказал Ринат Ахметчин. По итогам забегов у женщин (1999 г. р. и старше) победу праздновала Наталья Макарова, преодолевшая дистанцию за 12.44 мин. У девушек (2000 г. р. и младше) лучшее время показала Ольга Курас – 11.35 мин. Среди мужчин победу праздновал Николай Гулевский – 20.51 мин., среди юношей Никита Дюг – 17.19 мин. В ВИП-забеге первыми к финишу пришли Ринат Ахметчин и Наталья Коростелева, показавшие время 4.50 и 5.10 мин. соответственно. Остается добавить, что в 36-й Всероссийской лыжной гонке приняли участие более 450 тысяч человек в 72 регионах.

Просмотров:82 В мероприятии, прошедшем на лыжной базе «Оль-Гуль», приняли участие более 300 человек - как заядлые спортсмены, так и новички. Многие пришли целыми семьями. Для нашего города эта акция относительно новая – всего шестая по счету. В целом же по стране она проходит с 1982 года и является самой массовой лыжной гонкой.По регламенту «Лыжни России - 2018» спортсмены должны были преодолеть дистанцию в 5 км для мужчин и 2,5 км - для женщин. Еще 606 метров отводилось для участников ВИП-забега, среди которых оказался и глава Норильска Ринат Ахметчин. По мнению градоначальника, отрадно, что начальники многих муниципальных управлений на собственном примере демонстрируют важность здорового образа жизни.«Я очень рад, что в этот прекрасный день многие норильчане не остались дома. Сегодня отличная погода, начинает появляться солнце, воздух свежий. Что еще нужно для хорошего настроения? Ну а если кто-то не придет к финишу первым, не стоит из-за этого расстраиваться. Сейчас это не главное. Главное – заботиться о собственном здоровье, равно как и о здоровье своих детей, поэтому, конечно же, мне особенно приятно видеть здесь самых маленьких участников. Я уверен, что у этой лыжни в нашем северном и снежном городе большое будущее» - сказал Ринат Ахметчин.По итогам забегов у женщин (1999 г. р. и старше) победу праздновала Наталья Макарова, преодолевшая дистанцию за 12.44 мин. У девушек (2000 г. р. и младше) лучшее время показала Ольга Курас – 11.35 мин. Среди мужчин победу праздновал Николай Гулевский – 20.51 мин., среди юношей Никита Дюг – 17.19 мин. В ВИП-забеге первыми к финишу пришли Ринат Ахметчин и Наталья Коростелева, показавшие время 4.50 и 5.10 мин. соответственно.Остается добавить, что в 36-й Всероссийской лыжной гонке приняли участие более 450 тысяч человек в 72 регионах.