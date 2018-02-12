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12 февраля 2018, 15:12



В срок до 2021 года перевозчики, работающие по муниципальным маршрутам, должны переоборудовать автобусы для нужд маломобильных групп населения.

«В конце прошлого года приобретены три таких автобуса, с 1 апреля выйдут на линию еще несколько. Такие же требования касаются частных перевозчиков, работающих на муниципальных линиях, это требование прописано в соглашении о работе. До 2021 года достаточно времени на смену автобусного парка, думаю, все сделать это успеют. Те, кто не выполнит требований, допущен на линию не будет», - рассказал Валерий Цыбульский, заместитель начальника управления городского хозяйства.

Просмотров:66 Таковы требования законодательства, вступившие в силу с этого года. Новые автобусы приобретаются и появляются на улицах города.«В конце прошлого года приобретены три таких автобуса, с 1 апреля выйдут на линию еще несколько. Такие же требования касаются частных перевозчиков, работающих на муниципальных линиях, это требование прописано в соглашении о работе. До 2021 года достаточно времени на смену автобусного парка, думаю, все сделать это успеют. Те, кто не выполнит требований, допущен на линию не будет», - рассказал Валерий Цыбульский, заместитель начальника управления городского хозяйства.