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12 февраля 2018, 15:19



Норильчанка представит нашу страну на Кубке Европы по дзюдо.

«Первенство России запланировано на март, Кубок Европы – на апрель. Будем готовиться к этим ответственным стартам», - заверил тренер спортсменки Данис Манашов.

Просмотров:58 Это право Оксана Паскарелова завоевала благодаря успешным выступлениям на предыдущих стартах (первенство России среди юниоров до 21 года). Кроме того, в конце января воспитанница ДЮСШ-5 стала второй на первенстве Красноярского края среди юниоров до 23 лет (в категории 48 кг), проведя три схватки. Затем она повторила свой успех на всероссийских соревнованиях в Хакасии. Право отобраться на первенство России дало успешное, бронзовое выступление на первенство Сибирского федерального округа по юниорам, где девушка провела четыре схватки.«Первенство России запланировано на март, Кубок Европы – на апрель. Будем готовиться к этим ответственным стартам», - заверил тренер спортсменки Данис Манашов.