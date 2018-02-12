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12 февраля 2018, 15:28



Во Второй лиге первенства Норильска по мини-футболу обостряется борьба за чемпионский титул.

Также в минувшие выходные была проведена встреча 17-го тура, в которой «Искра» обыграла «Спартак» - 2:1. Матч между командами «Океан-Д» и «Строитель-2» был перенесен. Таким образом, во второй по значимости лиге на первом месте идет «Механик» - 34 очка в 14 играх, строчкой ниже расположился «Океан-Д» - 33 очка в 15 играх. Следом расположились «Цементник» (14 игр и 25 очков), «Искра» (14-25), «Кайеркан» (14-18), «Металлист» (14-17), «Строитель-2» (13-15), «Спартак» (14-9) и «Норникель-2002» (14-4). Добавим, что в Первой лиге игры возобновятся в конце этого месяца. Однако победитель там уже определен – им стал «Ремонтник», у которого уже 42 очка. На второй строчке расположился «Океан» с 26 очками, на третьем «Медеплавильщик» - 25 очков. В Третьей лиге завершились игры регулярного первенства, а в стадии плей-офф в финал вышли «Металлург» и «Мотор», которые 3 марта разыграют звание чемпиона. В тот же день будет проведен матч за третье место, в котором встретятся «Транспортник» и «Мотор».

Просмотров:50 В минувшем 16-м туре «Кайеркан» уступил «Механику» - 1:4, «Спартак» и «Металлист» сыграли вничью – 3:3, а «Цементник» был бит дублем «Океана» - 4:6.Также в минувшие выходные была проведена встреча 17-го тура, в которой «Искра» обыграла «Спартак» - 2:1. Матч между командами «Океан-Д» и «Строитель-2» был перенесен. Таким образом, во второй по значимости лиге на первом месте идет «Механик» - 34 очка в 14 играх, строчкой ниже расположился «Океан-Д» - 33 очка в 15 играх. Следом расположились «Цементник» (14 игр и 25 очков), «Искра» (14-25), «Кайеркан» (14-18), «Металлист» (14-17), «Строитель-2» (13-15), «Спартак» (14-9) и «Норникель-2002» (14-4).Добавим, что в Первой лиге игры возобновятся в конце этого месяца. Однако победитель там уже определен – им стал «Ремонтник», у которого уже 42 очка. На второй строчке расположился «Океан» с 26 очками, на третьем «Медеплавильщик» - 25 очков.В Третьей лиге завершились игры регулярного первенства, а в стадии плей-офф в финал вышли «Металлург» и «Мотор», которые 3 марта разыграют звание чемпиона. В тот же день будет проведен матч за третье место, в котором встретятся «Транспортник» и «Мотор».