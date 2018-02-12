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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:36 Завтра, 13 февраля, в 11.30 в соборе «Всех скорбящих Радость» состоится панихида по Сергею Панченко, депутату Норильского горсовета, руководителю Агентства по развитию города, погибшему в авиакатастрофе в Подмосковье 11 февраля.
18:02 Норильским старшеклассникам рассказали об устройстве органов местного самоуправления. Ребята из городского клуба «Интеллект» побывали на экскурсии в администрации города.
17:47 Наряды - бальные, манеры – светские. Сретенский бал окутал Норильск атмосферой ушедших эпох.
17:21 Поножовщина в Оганере: один – убит, второй – ранен, убийца – задержан.
15:47 Оперативность повысится. Решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься вдвое быстрее.
15:42 В Норильском индустриальном государственном институте состоялся реюнион. На этой встрече выпускников объявили о создании ассоциации выпускников НГИИ.
15:28 Во Второй лиге первенства Норильска по мини-футболу обостряется борьба за чемпионский титул.
15:19 Норильчанка представит нашу страну на Кубке Европы по дзюдо.
15:12 В срок до 2021 года перевозчики, работающие по муниципальным маршрутам, должны переоборудовать автобусы для нужд маломобильных групп населения.
15:00 «Лыжня России» по-норильски. Более 300 человек вышли на старт традиционной всероссийской акции.
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