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12 февраля 2018, 15:42



В Норильском индустриальном государственном институте состоялся реюнион. На этой встрече выпускников объявили о создании ассоциации выпускников НГИИ.

НГИИ также объявило о создании ассоциации выпускников Норильского государственного индустриального института, которая объединила вчерашних студентов всех поколений. Первым членом ассоциации выпускников НГИИ стал и. о. первого заместителя губернатора Красноярского края - председателя правительства Красноярского края Виктор Томенко. «Институт сейчас переживает эпоху трансформации, и нам бы очень хотелось, чтобы вместе с нами в этот период принимали участие и наши выпускники, у которых уже есть знания, есть опыт, - отметил, и. о. ректора Норильского индустриального государственного института Дмитрий Дубров. - Мы хотим, чтобы каждый выпускник, независимо от того, когда он окончил институт, где он живет и чем занимается, чувствовал связь с институтом, имел возможность сохранить и расширить профессиональные и личные связи, возникшие в студенческие годы». В институте для выпускников подготовили праздничный концерт и викторину по истории НГИИ. Также там прошла торжественная церемония вручения дипломов новоиспеченным горным инженерам и презентация книги «Норильский индустриальный», подготовленную агентством «Кактус». «Инициатива НГИИ созвать общую встречу мне, безусловно, нравится, - рассказывает Елена Павлова, выпускница строительного факультета института 1990 года. - Если память мне не изменяет, последний раз я была в стенах родного вуза еще будучи его студенткой и с тех пор больше не приходила. Своих однокурсников я пока не вижу, но вижу своих коллег, которые тоже учились здесь, но по другим направлениям».

Просмотров:221 Реюнион - в переводе «воссоединение» - это главная встреча выпускников поколений и всех специальностей. НГИИ впервые собрал на столь масштабный сбор своих бывших студентов. Отныне вторые выходные февраля будут традиционными днями встречи в НГИИ, специально назначенными на неделю позже аналогичных школьных собраний.НГИИ также объявило о создании ассоциации выпускников Норильского государственного индустриального института, которая объединила вчерашних студентов всех поколений. Первым членом ассоциации выпускников НГИИ стал и. о. первого заместителя губернатора Красноярского края - председателя правительства Красноярского края Виктор Томенко.«Институт сейчас переживает эпоху трансформации, и нам бы очень хотелось, чтобы вместе с нами в этот период принимали участие и наши выпускники, у которых уже есть знания, есть опыт, - отметил, и. о. ректора Норильского индустриального государственного института Дмитрий Дубров. - Мы хотим, чтобы каждый выпускник, независимо от того, когда он окончил институт, где он живет и чем занимается, чувствовал связь с институтом, имел возможность сохранить и расширить профессиональные и личные связи, возникшие в студенческие годы».В институте для выпускников подготовили праздничный концерт и викторину по истории НГИИ. Также там прошла торжественная церемония вручения дипломов новоиспеченным горным инженерам и презентация книги «Норильский индустриальный», подготовленную агентством «Кактус».«Инициатива НГИИ созвать общую встречу мне, безусловно, нравится, - рассказывает Елена Павлова, выпускница строительного факультета института 1990 года. - Если память мне не изменяет, последний раз я была в стенах родного вуза еще будучи его студенткой и с тех пор больше не приходила. Своих однокурсников я пока не вижу, но вижу своих коллег, которые тоже учились здесь, но по другим направлениям».