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12 февраля 2018, 15:47



Оперативность повысится. Решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься вдвое быстрее.

Органы же власти, в которые Пенсионный фонд России делает запросы, проверяя достоверность предоставленной семьей информации для получения маткапитала, должны будут отвечать в течение не двух недель, как сейчас, а пяти дней. Сокращение сроков позволит семьям более оперативно распоряжаться средствами маткапитала. Например, сразу после выдачи сертификата они могут направить его средства на погашение ипотечного кредита, дошкольное образование ребенка или реабилитацию малыша с ослабленным здоровьем. Кроме того, семья сможет получить пособие на второго ребенка из средств маткапитала, если нуждается в нем, говорится в сообщении.

Просмотров:193 Законопроект на эту тему размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Если сейчас на принятие решения о выдаче сертификата на материнский капитал затрачивается до одного месяца, то после вступления законопроекта в силу, срок этот не должен будет превышать 15 дней, пишет РГ.Органы же власти, в которые Пенсионный фонд России делает запросы, проверяя достоверность предоставленной семьей информации для получения маткапитала, должны будут отвечать в течение не двух недель, как сейчас, а пяти дней.Сокращение сроков позволит семьям более оперативно распоряжаться средствами маткапитала. Например, сразу после выдачи сертификата они могут направить его средства на погашение ипотечного кредита, дошкольное образование ребенка или реабилитацию малыша с ослабленным здоровьем. Кроме того, семья сможет получить пособие на второго ребенка из средств маткапитала, если нуждается в нем, говорится в сообщении.