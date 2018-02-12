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12 февраля 2018, 17:21



Поножовщина в Оганере: один – убит, второй – ранен, убийца – задержан.

Подозреваемый был задержан по месту жительства. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний житель Оганера. Причиной жестокой расправы с приятелями стала бытовая ссора. В отношении задержанного следователями отдела МВД России по Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Просмотров:516 Конфликт между тремя мужчинами в подъезде жилого дома произошел в воскресенье поздно вечером. Один из участников инцидента нанес удары ножом двум своим оппонентам. В результате этого 21-летний парень умер, 22-летенго молодого человека госпитализировали с колото-резаным ранением.Подозреваемый был задержан по месту жительства. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний житель Оганера. Причиной жестокой расправы с приятелями стала бытовая ссора.В отношении задержанного следователями отдела МВД России по Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.