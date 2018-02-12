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12 февраля 2018, 17:47



Наряды - бальные, манеры – светские. Сретенский бал окутал Норильск атмосферой ушедших эпох.

Напомним, в прошлом году сретенский бал проходил в здании духовно-просветительского центра, главного организатора и инициатора такого действия. В этом году мероприятие вышло за епархиальные пределы и стало общегородским. На бал были привлечены студенты и школьники, а также лучшие силы самодеятельных и профессиональных хореографических коллективов города, например, клуба исторического танца. «На балу присутствовало много молодых людей, которые к православной вере имеют мало отношения, но через подобные мероприятия о себе заявляет именно православная молодежь. Она в Норильске есть, и, поверьте, ей есть чем заняться. Бал - это что-то вроде визита гостей в комнату хозяев, это не внешний лоск, а образец достойного отношения друг к другу, мужчины к женщине, девушки к юноше. В этом году наш бал стал в два раза больше, он расширил свои границы до Дудинки, это радует и вдохновляет», - прокомментировал событие дьякон Дмитрий Прохоров, возглавляющий отдел по делам молодежи при Норильской епархии. В старину говорили, что бал - это жизнь в миниатюре. К нему готовились заранее, истово. На балу в Норильском дворце культуры не было театральных постановок, зато были постановочные танцы, конкурсы, розыгрыши, а также голосование за лучшую пару вечера. Благодаря умелым руководителям взрослые люди и подростки умудрялись исполнять довольно сложные па. «В Москве, Петербурге сретенские балы чаще всего бывают тематическими, посвященными какой-то конкретной теме или эпохе, наш город до этого пока не дорос и только набирает обороты, пробуя свои силы в этом необычном и красивом направлении. Пусть это станет хорошей традицией и возможностью проявить себя», - подытожила мероприятие руководитель школы-студии бального танца при городском Центре культуры Елена Малько.

Просмотров:218 В воскресенье в честь христианского праздника Сретения Господня в Норильске прошло необычное танцевальное мероприятие. Кавалеры приглашали дам, зал блистал, более 60 пар кружились по паркету, исполняя полонезы, мазурки, вальсы и польки: все на балу было всерьез, хотя все понимали, что это - реконструкция, некая игра в старину.Напомним, в прошлом году сретенский бал проходил в здании духовно-просветительского центра, главного организатора и инициатора такого действия. В этом году мероприятие вышло за епархиальные пределы и стало общегородским. На бал были привлечены студенты и школьники, а также лучшие силы самодеятельных и профессиональных хореографических коллективов города, например, клуба исторического танца.«На балу присутствовало много молодых людей, которые к православной вере имеют мало отношения, но через подобные мероприятия о себе заявляет именно православная молодежь. Она в Норильске есть, и, поверьте, ей есть чем заняться. Бал - это что-то вроде визита гостей в комнату хозяев, это не внешний лоск, а образец достойного отношения друг к другу, мужчины к женщине, девушки к юноше. В этом году наш бал стал в два раза больше, он расширил свои границы до Дудинки, это радует и вдохновляет», - прокомментировал событие дьякон Дмитрий Прохоров, возглавляющий отдел по делам молодежи при Норильской епархии.В старину говорили, что бал - это жизнь в миниатюре. К нему готовились заранее, истово. На балу в Норильском дворце культуры не было театральных постановок, зато были постановочные танцы, конкурсы, розыгрыши, а также голосование за лучшую пару вечера. Благодаря умелым руководителям взрослые люди и подростки умудрялись исполнять довольно сложные па.«В Москве, Петербурге сретенские балы чаще всего бывают тематическими, посвященными какой-то конкретной теме или эпохе, наш город до этого пока не дорос и только набирает обороты, пробуя свои силы в этом необычном и красивом направлении. Пусть это станет хорошей традицией и возможностью проявить себя», - подытожила мероприятие руководитель школы-студии бального танца при городском Центре культуры Елена Малько.