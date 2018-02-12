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12 февраля 2018, 18:02



Норильским старшеклассникам рассказали об устройстве органов местного самоуправления. Ребята из городского клуба «Интеллект» побывали на экскурсии в администрации города.

В ходе сегодняшней экскурсии около 20 школьников из 8 учебных заведений побывали в закулисье местной власти, осмотрели рабочие места сотрудников администрации Норильска и горсовета, а также пообщались с председателем местного парламента Александром Пестряковым. Спикер Норильского горсовета рассказал об основных ветвях власти органов местного самоуправления, функциях законодательной и исполнительной власти, а также ответил на вопросы старшеклассников. В частности, школьники интересовались процессом формирования и принятия бюджета, каким образом определяются подрядные организации для выполнения тех или иных работ, для чего становятся депутатом на неосвобожденной основе и как народные избранники отчитываются о своей работе своим избирателям. «Со школьниками мне общаться не в новинку, поскольку у нас все депутаты периодически проводят уставные уроки для старшеклассников. Хочу отметить, что с детьми всегда проще общаться, чем со взрослыми, – они не боятся задавать вопросы, даже самые острые. Кстати, тематика сегодняшнего общения меня порадовала – ребята неплохо разбираются в политической жизни города и страны», - резюмировал итоги общения Александр Пестряков.

Просмотров:203 Клуб работает в Норильске уже почти восемь лет и является объединением учащихся 9-11-х классов, активно участвующих в общественной жизни города. План работы «Интеллекта» на текущий учебный год включает в себя ряд мероприятий, объединенных темой государственного управления.В ходе сегодняшней экскурсии около 20 школьников из 8 учебных заведений побывали в закулисье местной власти, осмотрели рабочие места сотрудников администрации Норильска и горсовета, а также пообщались с председателем местного парламента Александром Пестряковым. Спикер Норильского горсовета рассказал об основных ветвях власти органов местного самоуправления, функциях законодательной и исполнительной власти, а также ответил на вопросы старшеклассников.В частности, школьники интересовались процессом формирования и принятия бюджета, каким образом определяются подрядные организации для выполнения тех или иных работ, для чего становятся депутатом на неосвобожденной основе и как народные избранники отчитываются о своей работе своим избирателям.«Со школьниками мне общаться не в новинку, поскольку у нас все депутаты периодически проводят уставные уроки для старшеклассников. Хочу отметить, что с детьми всегда проще общаться, чем со взрослыми, – они не боятся задавать вопросы, даже самые острые. Кстати, тематика сегодняшнего общения меня порадовала – ребята неплохо разбираются в политической жизни города и страны», - резюмировал итоги общения Александр Пестряков.