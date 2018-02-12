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12 февраля 2018, 18:36



Завтра, 13 февраля, в 11.30 в соборе «Всех скорбящих Радость» состоится панихида по Сергею Панченко, депутату Норильского горсовета, руководителю Агентства по развитию города, погибшему в авиакатастрофе в Подмосковье 11 февраля.



Просмотров:254 Пассажирский лайнер Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс № 703 Москва - Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли. Среди пассажиров был и Сергей Николаевич.