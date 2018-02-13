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13 февраля 2018, 12:06



Сегодня норильских школьников посвятят в юнармейцы.

Всероссийское военно-патриотическое общественное объединение было создано в январе 2016 года по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Главная заявленная цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В юнармию может вступить любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. В настоящее время региональные штабы движения открыты во всех субъектах России, а также в некоторых других странах.

Просмотров:131 Торжественная церемония состоится в 17.00 в городском Центре культуры. Ряды всероссийского объединения пополнят 110 подростков – они произнесут торжественную клятву и получат значки движения.Всероссийское военно-патриотическое общественное объединение было создано в январе 2016 года по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Главная заявленная цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В юнармию может вступить любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. В настоящее время региональные штабы движения открыты во всех субъектах России, а также в некоторых других странах.