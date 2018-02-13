Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 февраля 2018, 12:35



650 норильчан будут награждены медалями «65 лет городу Норильску».

Диаметр медали 32 мм. На лицевой стороне расположена цифра 65, внутри которой помещено рельефное изображение исторической части города и надпись: «Норильск». На оборотной стороне медали расположены элементы эмблемы 65-летнего юбилея города и надписи: «Юбилейная медаль» и «1953-2018». Медаль при помощи ушка и кольца крепится к прямоугольной колодке размером 32х19 мм, состоящей из элемента герба Норильска на фоне ленты, разделенной на две вертикальные полосы синего и красного цветов, с изображением белого медведя, держащего над головой ключ.

Просмотров:150 Юбилейная медаль учреждена с целью поощрения граждан за заслуги перед городом Норильском в деятельности, направленной на всестороннее развитие, обеспечение благополучия Норильска и рост благосостояния населения.Диаметр медали 32 мм. На лицевой стороне расположена цифра 65, внутри которой помещено рельефное изображение исторической части города и надпись: «Норильск». На оборотной стороне медали расположены элементы эмблемы 65-летнего юбилея города и надписи: «Юбилейная медаль» и «1953-2018». Медаль при помощи ушка и кольца крепится к прямоугольной колодке размером 32х19 мм, состоящей из элемента герба Норильска на фоне ленты, разделенной на две вертикальные полосы синего и красного цветов, с изображением белого медведя, держащего над головой ключ.