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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 февраля 2018, 12:40

В четверг, 15 февраля, в Норильске состоится митинг, посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.


Традиционное мероприятие пройдет у мемориала «Черный тюльпан» в Комсомольском парке, где соберутся руководители города, ветераны боевых действий, представители общественных и религиозных организаций, молодежь. Начало митинга в 18.00.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, традиционно отмечается 15 февраля и призван способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан.

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    Список новостей

 13 февраля 2018 
15:41   «Енисейский экспресс» доставит не только культурные мероприятия, но и социальные. 15:16   От Встречи, через Разгуляй до Прощеного. С понедельника, 12 февраля, идет неделя Масленицы.
14:56   В Норильске выступит струнный ансамбль Красноярского симфонического оркестра, лауреата всероссийских и международных конкурсов. 14:24   В Дудинке готовится к открытию выставка известного писателя и художника Виктора Конецкого. А встреча с женой художника состоится в Норильске.
14:01   Директором медного завода Заполярного филиала «Норникеля» назначен Александр Леонов. 14:01   Алексей Девочкин назначен заместителем директора ЗФ «Норникеля» по управлению промышленными активами - главным инженером.
14:00   Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин подписал приказ о назначении Евгения Борзенко первым заместителем директора ЗФ – операционным директором. 13:22   Обнаружив чужой кошелек с крупной суммой денег, норильчанка решила присвоить его себе. Сейчас ей грозит тюрьма на пять лет.
12:40   В четверг, 15 февраля, в Норильске состоится митинг, посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 12:35   650 норильчан будут награждены медалями «65 лет городу Норильску».
12:06   Сегодня норильских школьников посвятят в юнармейцы.

 12 февраля 2018 
18:36   13 февраля, в 11.30 в соборе «Всех скорбящих Радость» состоится панихида по Сергею Панченко, депутату Норильского ... 18:02   Норильским старшеклассникам рассказали об устройстве органов местного самоуправления. Ребята из городского клуба «Интеллект» побывали на экскурсии в администрации города.
17:47   Наряды - бальные, манеры – светские. Сретенский бал окутал Норильск атмосферой ушедших эпох. 17:21   Поножовщина в Оганере: один – убит, второй – ранен, убийца – задержан.
15:47   Оперативность повысится. Решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься вдвое быстрее. 15:42   В Норильском индустриальном государственном институте состоялся реюнион. На этой встрече выпускников объявили о создании ассоциации выпускников НГИИ.
15:28   Во Второй лиге первенства Норильска по мини-футболу обостряется борьба за чемпионский титул. 15:19   Норильчанка представит нашу страну на Кубке Европы по дзюдо.
15:12   В срок до 2021 года перевозчики, работающие по муниципальным маршрутам, должны переоборудовать автобусы для нужд маломобильных групп населения. 15:00   «Лыжня России» по-норильски. Более 300 человек вышли на старт традиционной всероссийской акции.
14:57   Сегодня день рождения отмечает Норильская железная дорога и весь коллектив Предприятия технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ) . 14:49   Ужесточены требования для автотранспортных предприятий и частных предпринимателей, занимающихся пассажирскими и грузоперевозками.
14:40   Победные сердца Норильска. Только что стали известны итоги конкурса «Заполярная валентинка», стартовавшего на нашем сайте 23 января. 13:07   В Норильск прибывает «Енисейский экспресс». 15 февраля в нашем городе будет работать масштабный социально-культурный проект, который в этом году посетит 9 городов и 15 районов края.
13:05   Младшие юноши «Норникеля» завоевали бронзу первенства России. В субботу юные футболисты вернулись домой. 12:49   «Норникель» провел экспертизу промышленной безопасности 30 зданий и сооружений на руднике «Октябрьский» по иску прокуратуры г. Норильска.
12:18   Подведены итоги благотворительной тренировки по Zumba Fitness, средства с которой будут переданы Владу Карасеву. 12:15   Аварийно-восстановительные работы на ВОЛС завершены. Связь работает в штатном режиме.
12:13   В авиакатастрофе под Москвой погиб депутат Норильского горсовета, руководитель Агентства по развитию города Сергей Панченко. 11:51   Сегодня на автовокзале в Норильске пройдет флешмоб «Обернись!».
11:34   За первую декаду марафона «Февраль добрых дел» неравнодушные горожане совершили добрые поступки для 36 нуждающихся. 11:19   В 2,5 раза планируется увеличить количество строителей, занятых на строящемся перинатальном центре в Норильске.
10:58   А ты готов служить в армии? В Норильске пройдет тренинг для будущих призывников.

 9 февраля 2018 
18:04   Сыграли свою лучшую игру в сезоне. Молодёжка «Норильского никеля» уступила «Строителю». 17:54   В День всех влюбленных норильчане увидят «Лёд».
17:47   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявляет сбор средств на вакцинацию 47 подопечных. 17:42   Николай Уткин назначен на должность директора Заполярного филиала компании «Норникель».
17:09   Врио губернатора Красноярского края Александр Усс во время своего рабочего визита в Норильск посетил многофункциональный центр. 17:03   Троих норильчан, страдающих наркоманией и алкоголизмом, лишат водительских прав. С соответствующей инициативой выступила прокуратура города Норильска.
17:01   Чьи блины вкуснее – определят зрители. На народный праздник «Широкая Масленица» 18 февраля приглашает всех желающих КДЦ «Юбилейный». 16:56   Владимир Потанин и Владимир Дяченко сегодня ознакомились с новыми технологиям, внедренными на шахте «Скалистая».
16:47   В Норильске проводится смотр-конкурс среди работодателей на лучшую организацию работы по охране труда. 16:45   Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов посетил Норильск, где ознакомился с работой НАРОДНОГО ШТАБА.
16:41   В Норильске рождаемость превышает смертность в 2,5 раза. В крае этот показатель составляет всего 0,85%. 16:32   Случайная свидетельница нарушила планы грабителя. 28-летний парень предстанет перед судом за разбой и кражу в Кайеркане.
16:07   ЦИК утвердил форму бюллетеня на выборы президента Российской Федерации. 15:07   Январь получился среднестатистическим. В первый месяц нового года в Большом Норильске на свет появились 219 малышей.
15:06   И медные трубы. Трое норильчан обворовали управляющую компанию. 14:20   Норильских школьников приглашают в «Детскую редакцию» фонда «Живая классика».




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