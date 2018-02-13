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13 февраля 2018, 12:40



В четверг, 15 февраля, в Норильске состоится митинг, посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, традиционно отмечается 15 февраля и призван способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан.

Просмотров:128 Традиционное мероприятие пройдет у мемориала «Черный тюльпан» в Комсомольском парке, где соберутся руководители города, ветераны боевых действий, представители общественных и религиозных организаций, молодежь. Начало митинга в 18.00.День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, традиционно отмечается 15 февраля и призван способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан.