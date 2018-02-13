Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 февраля 2018, 13:22



Обнаружив чужой кошелек с крупной суммой денег, норильчанка решила присвоить его себе. Сейчас ей грозит тюрьма на пять лет.

Полицейские в течение нескольких часов после совершения преступления установили личность 50-летней подозреваемой и пригласили ее в отдел полиции, где она призналась в совершенном преступлении. Деньги удалось вернуть потерпевшей в полном объеме. В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд, решения которого обвиняемая ожидает под подпиской о невыезде.

Просмотров:170 Эта история началась в декабре. У 30-летней женщины была большая сумма наличных крупными купюрами. Она решила разменять одну из них в супермаркете. Купив продукты, женщина подошла к столу для упаковки, на котором в спешке и забыла кошелек. Спохватившись дома, норильчанка вернулась назад, но ситуацией уже успела воспользоваться другая посетительница магазина. Вместо того чтобы обратиться к сотрудникам торгового зала с сообщением о находке, женщина похитила забытый кошелек. Причем злоумышленница видела, как обладательница кошелька уходит без своей вещи и, прежде чем ее похитить, осмотрела содержимое. В кошельке было 164,5 тысячи рублей. Все действия женщины попали в поле обзора камер видеонаблюдения.Полицейские в течение нескольких часов после совершения преступления установили личность 50-летней подозреваемой и пригласили ее в отдел полиции, где она призналась в совершенном преступлении. Деньги удалось вернуть потерпевшей в полном объеме.В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд, решения которого обвиняемая ожидает под подпиской о невыезде.