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13 февраля 2018, 14:00



Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин подписал приказ о назначении Евгения Борзенко первым заместителем директора ЗФ – операционным директором.



Просмотров:125 Ранее Евгений Борзенко занимал должность заместителя директора ЗФ по управлению промышленными активами - главного инженера. Евгений Борзенко окончил Алтайский политехнический институт им. И. И. Ползунова. В «Норникель» пришел в 1992 году: работал в тресте «Норильскреммонтаж», на Норильской обогатительной фабрике, медном и Надеждинском металлургическом заводах, пройдя путь от слесаря-ремонтника до руководителя предприятия (в 2013 – 2016 гг. был директором НМЗ, в 2016 – 2017 гг. – директором медного завода). Имеет звания «Лучший рационализатор ЗФ ОАО «ГМК «НН», «Лучший начальник цеха (участка)», «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН», а также почетное звание компании «Лучший специалист».