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13 февраля 2018, 14:01



Алексей Девочкин назначен заместителем директора ЗФ «Норникеля» по управлению промышленными активами - главным инженером.



Просмотров:132 С июня 2017 года и по сей день Алексей Девочкин возглавлял медный завод. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет и Норильский индустриальный институт. Трудовую деятельность в компании Алексей Девочкин начал в 1994 году конвертерщиком плавильного цеха медного завода, пройдя все ступени роста – старший мастер основного производственного участка плавильного цеха, начальник плавильного участка № 2, главный инженер сушильного цеха, начальник этого же цеха, главный инженер медного завода. Общий трудовой стаж в «Норникеле» составляет более 30 лет. Награжден почетной грамотой Министерства экономики РФ, имеет звания «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН» и «Лучший специалист».