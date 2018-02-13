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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:41 «Енисейский экспресс» доставит не только культурные мероприятия, но и социальные.
15:16 От Встречи, через Разгуляй до Прощеного. С понедельника, 12 февраля, идет неделя Масленицы.
14:56 В Норильске выступит струнный ансамбль Красноярского симфонического оркестра, лауреата всероссийских и международных конкурсов.
14:24 В Дудинке готовится к открытию выставка известного писателя и художника Виктора Конецкого. А встреча с женой художника состоится в Норильске.
14:01 Директором медного завода Заполярного филиала «Норникеля» назначен Александр Леонов.
14:01 Алексей Девочкин назначен заместителем директора ЗФ «Норникеля» по управлению промышленными активами - главным инженером.
14:00 Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин подписал приказ о назначении Евгения Борзенко первым заместителем директора ЗФ – операционным директором.
13:22 Обнаружив чужой кошелек с крупной суммой денег, норильчанка решила присвоить его себе. Сейчас ей грозит тюрьма на пять лет.
12:40 В четверг, 15 февраля, в Норильске состоится митинг, посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
12:35 650 норильчан будут награждены медалями «65 лет городу Норильску».
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