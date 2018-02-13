13 февраля 2018, 14:01



Директором медного завода Заполярного филиала «Норникеля» назначен Александр Леонов.

С апреля 2016 года и по сегодняшний день Александр Леонов работал главным инженером этого предприятия. Окончил Норильский индустриальный институт. Пришел работать на медный завод в 1997 году электролизником водных растворов цеха электролиза меди, работал мастером, старшим мастером ЦЭМ, затем заместителем начальника и главным инженером металлургического цеха, начальником ЦЭН. Имеет почетное звание «Кадровый работник ЗФ ОАО «ГМК «НН».